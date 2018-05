Fiscalía de Veracruz pide ficha roja para ex fiscal de Duarte

Veracruz

La Fiscalía de Veracruz solicitó a la Procuraduría General de la República la alerta migratoria y la publicación de la ficha roja para la búsqueda del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, a quien acusan de desaparición forzada.

Luis Ángel Bravo tiene una orden de aprehensión por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas; se trata de 13 de 19 cuerpos rescatados en la barranca de La Aurora en Emiliano Zapata en enero de 2016 y de los cuales sólo reportaron la aparición de seis de ellos.

"En el uso de sus facultades constitucionales, la Fiscalía General del Estado solicitó a la Procuraduría General de la República el establecimiento de una Alerta Migratoria y publicación de Ficha Roja, para efectos de búsqueda, localización y detención del ex titular de este órgano autónomo, Luis Ángel "N", quien fungió como Fiscal General en la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa", informó en un comunicado la Fiscalía de Veracruz.

Precisa que contra Bravo Contreras, por quien ofrecen una recompensa de 5 millones de pesos, se instruye el Proceso Penal 103/2018, en el distrito judicial con sede en Xalapa.

Mediante oficio dirigido al director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la PGR, la Fiscalía de Veracruz solicitó la alerta migratoria y ficha roja.

Por este mismo delito, la fiscalía obtuvo con anterioridad la vinculación a proceso en contra del ex director de Servicios Periciales, la ex delegada de la Policía Ministerial, y la ex Fiscal de Investigaciones Ministeriales.

También contra al menos 20 mandos y ex policías estatales detenidos en el penal de Pacho Viejo en Coatepec.





EB