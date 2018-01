Fayad pide a PGJ investigar a detalle a ex funcionario

Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado que realice una investigación detallada y transparente acerca del supuesto conflicto de interés del que se acusa al ex subsecretario de Obras Públicas de la entidad, Marco Antonio Rico.

Señaló que desde el año pasado los secretarios de estado platicaron sobre el tema con Rico, (quien dejó el cargo en diciembre pasado), "y yo mismo le dije que sonaba el asunto en medios de comunicación; entonces, me contestó que sus fraccionamientos no le fueron autorizados en esta administración, incluso él dice tener pruebas documentales".

Opinó que en este momento solo se difundió lo que conviene a una de las partes, "creo que no hay justicia de escuchar las dos versiones, el fraccionamiento en Zempoala fue autorizado hace 12 años, no en esta administración ni en la pasada; en catálogo de funciones del servidor público no aparece que él fuera el responsable de dar las autorizaciones para ese tipo de fraccionamientos".

En este sentido remarcó que puede ser útil escuchar a ambas partes y dejar el asunto en manos de la justicia, antes de juzgar y sacrificar al ex servidor, al Ministerio Público y hasta la juez.

"Ojalá que este asunto vaya a los tribunales federales para que se conozca la realidad, si la verdad es que tuvo alguna responsabilidad, no hay duda en que voy a castigar esa responsabilidad, que digan los jueces que tenemos que castigar, pero cuando menos queremos conocer las dos versiones y no una sola con un grado tal de manipulación."

Fayad aseguró que en su gobierno no pudo existir el conflicto de interés, porque en la primera parte esa área de la secretaría no autorizaba fraccionamientos y en la segunda ya no estaba el funcionario.

Comentó que también pidió que se abra una investigación para ver su si hubo mano negra por el hecho de tener un hermano que trabaja en una subprocuraduría, aunque esta no es la que resuelve los asuntos como el que se llevó a los tribunales; "son cosas distintas, pero solicité un análisis para ver si hubo la posibilidad de tráfico de influencias por trabajar en la misma institución y que esto se dé a conocer públicamente. No voy a permitir ese tipo de actos, pero tampoco caigo en la provocación de porque lo señala un medio de comunicación, juzgar y sentenciar".

En otro tema, dio a conocer que hasta el momento ningún funcionario de su gabinete solicitó separarse del cargo para competir en el próximo proceso electoral.

"Así que hasta que los partidos políticos tomen sus decisiones, nosotros continuamos con el trabajo, porque cada uno de ellos tiene una responsabilidad que cumplir a cabalidad".

Aceptó que él desearía que ninguno participara, pero tampoco limitará sus derechos políticos.

"Desde que arrancó el gobierno a algunos les especifiqué que venían tiempos políticos y que no quería que el gabinete fuera el trampolín para que salten a un cargo de elección popular", señaló.