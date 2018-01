Postular a familiares de gobernadores no es ilegal: PRD

Veracruz

El dirigente nacional del PRD, Manuel Granados, señaló que la Constitución Mexicana no prohíbe que familiares de gobernadores o exgobernadores sean postulados como candidatos al mandato de un estado, como es el caso de Puebla y Veracruz, donde los abanderados de la coalición PAN-PRD-MC son la esposa de un exgobernador y el hijo del actual mandatario.

"La Constitución no prohíbe, ni impide que quién sea postulado tenga también una relación, es decir, no es un esquema o requisito de elegibilidad que esté señalado por la Constitución por tanto no es ilegal”, dijo el dirigente.

En tanto, Manuel Granados no descartó la postulación de Emilio Álvarez Icaza, Denise Dresser y Javier Sicilia como candidatos por la coalición PAN-PRD-MC.

“Hasta este momento nosotros también tenemos claridad de que la sociedad civil debe participar en el proceso de la coalición, tener una representación muy puntual en los cargos de elección para que los compromisos puedan ejecutarse”, señaló el dirigente.

Indicó que solicitaron diálogo abierto con el Movimiento por la Paz y la Justicia, organización ciudadana que lidera Emilio Álvarez, para avanzar en varios temas como es la creación de una agenda legislativa común para el Frente.

Granados señaló que el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ya se "estancó", ya no tiene capacidad de crecimiento electoral y que van a ganar con Ricardo Anaya.

