Familia de víctima de socavón demanda al municipio de Querétaro

Querétaro

La familia del taxista que murió al caer al socavón que se abrió en una vialidad de la capital queretana, el pasado 27 de septiembre por las lluvias torrenciales, demandó al municipio por siete millones de pesos.

Al respecto, Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, informó que ya sostuvo un acercamiento con la familia del joven que perdió la vida cuando su unidad cayó a un socavón que se abrió en Prolongación Camelinas, ubicada en las inmediaciones de la autopista San Luis Potosí-Querétaro.

Dijo que han rechazado algún tipo de apoyo asistencial, pues seguirán buscando una indemnización, sin embargo, para la administración "para emitir un cheque necesita de una resolución de la autoridad competente".

Añadió que algún pago de indemnización tiene que esperar la definición del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, ya que "el presionar mediáticamente sin decir a los ciudadanos todo lo que hay de fondo, pues implicaría utilizar una tragedia a favor de una situación legal y no es la intención, nosotros para emitir un cheque necesitamos tener una resolución de una autoridad competente".

El alcalde, dijo que con la abogada que los representa, ha sido precisa al señalar que ella no quiere apoyo asistencial, "para que no se verbalice la intención del gobierno lo llevaron a un terreno 100 por ciento legal, no de apoyo".

El Tribunal de Responsabilidades Administrativas se encuentra integrando el expediente correspondiente para la investigación, que debe de durar 40 días, y han pasado 25 desde que fue recibida la solicitud de indemnización.

Recordó que la familia pide poco más de siete millones 600 mil pesos, y derivado de lo que determine el Tribunal, "tendremos que actuar en consecuencia, ya sea que pague municipio u otra entidad o de manera conjunta (...) y los únicos responsables son los gobiernos anteriores, nosotros no".

MMR