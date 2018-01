Por fallas, alerta sísmica de CdMx no sonaría si tiembla en Oaxaca

Ciudad de México

En caso de que ocurriera un sismo con epicentro en Oaxaca, la alerta sísmica no se activaría en la Ciudad de México debido a que los sensores instalados en ese estado no funcionan, informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

"Las estaciones de alerta sísmica de la zona de Oaxaca no están enviando señal en este momento; en este momento no tenemos señal. Estamos corroborando si hay alguna falla en las transmisiones o qué sucede, pero es mi deber informar que tenemos un reporte de que no hay servicio, todas las demás están funcionando, las de Oaxaca no", dijo Mancera en conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS: Alerta sísmica no sirve por adeudo con la CFE



Por su parte, el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), Juan Manuel Espinosa, explicó que las heladas de ayer afectaron 14 de los 37 sensores y que no se pueden reparar porque no existe un contrato con el gobierno de Oaxaca, que además tienen un adeudo acumulado, desde 2012, de cerca de 24 millones de pesos.

En entrevista para Milenio, Manuel Espinosa dijo que mientras Oaxaca no aporte los recursos no se podrán hacer ninguna reparación, ya que anteriormente se propuso que la entidad entregara 14 millones de pesos, sin embargo, no hubo respuesta de gobierno estatal.

TE RECOMENDAMOS: Necesarios 820 mdp para mejorar alerta sísmica



Destacó que en caso de que se pagaran los adeudos, las reparaciones tardarían alrededor de 15 días.

"Desde el año 2012 no nos han cubierto servicios, en este momento coincide que hay una falta de recursos para funcionar. Acaba de haber una onda fría muy fuerte y se generaron daños graves en la infraestructura de Oaxaca y no la podemos atender porque no hay contrato desde 2016; nos deben 24 millones de pesos y actualmente no hay contrato", remarcó.







FLC