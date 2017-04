Exige el ‘Cuau’ proseguir denuncia contra ex alcalde de Cuernavaca

Cuernavaca

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, emplazó al Poder Judicial estatal a darle curso legal a una denuncia contra el ex presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, por ser el presunto responsable de un desvío y falsificación de documentos por más de 65 millones de pesos.

José de Jesús Guízar Nájera, secretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, solicitó este lunes una audiencia de queja ante el Poder Judicial estatal, para que un juez oral ordene a la Fiscalía General del estado de Morelos (FGE), agilice y turne la carpeta de investigación SC01/9366/2012 contra Martínez Garrigós, también ex aspirante a la gubernatura, ex presidente estatal del PRI y por diputado local.

En entrevista, el jefe jurídico del Ayuntamiento de Blanco Bravo, aseguró que esta denuncia es "sólo una" de otras tantas que existen contra el mismo ex munícipe, pero también contra otros ex servidores públicos de primer nivel, tanto de la administración de Martínez Garrigós (2009-2011) como del gobierno que le siguió, también de filiación priista y que a pesar de haber sido iniciadas, no tenían ni en el Ayuntamiento ni en la FGE.

"Era carpeta –obviamente—(que) cuando nosotros llegamos (en 2016) ni siquiera aparecía en los antecedentes del mismo Ayuntamiento, y nos dimos a la tarea con el cuerpo jurídico a localizarla.

"Se ha trabajado para la integración, sin embargo, se ha solicitado en varias ocasiones al agente del Ministerio Publico que judicialice la carpeta y no lo ha hecho, y esto es un recurso (la queja) que podemos utilizar para --de alguna-- manera tener un control judicial", apuntó.

De acuerdo con la versión de Guízar Nájera, las denuncias que existen contra el ex alcalde y ex funcionarios municipales de primer nivel son varias, y están relacionadas de forma directa con la crisis económica en la que se mantiene el gobierno de Cuernavaca, así con el déficit económico que supera los mil 500 millones de pesos.

"Vamos a buscar ante el Tribunal que se señale esta audiencia de queja, vamos a acreditar de forma clara que se cuenta con todos los elementos para se señale una fecha para formular una imputación (contra el ex munícipe), y también se dé curso al proceso correspondiente", apuntó el funcionario quien destacó que en caso de que el Poder Judicial no haga caso de su solicitud, se buscará la vía del amparo para conseguirlo.

MMR