Tras 6 meses de ausencia, Eva Cadena regresa a Congreso de Veracruz

Tras seis meses de ausencia, Eva Cadena se reincorporó como diputada de la LXIV legislatura del Congreso de Veracruz, luego de que su caso fuera sobreseído por un juez federal el pasado 28 de diciembre.



En conferencia de prensa, la diputada reiteró su inocencia y se negó a revelar la identidad de la persona que aparece en los videos entregándole dinero.

Cadena Sandoval dijo que fue víctima de una trampa que le causó daño a ella y a su familia, sin embargo, la fortaleció.

"Casi me cuesta un hijo todo este proceso, siguen haciendo amenazas, hubo molestias cuando manifesté que en todos los partidos hacen prácticas irregulares, incluido al que yo pertenecía, eso causó molestias, recrudeció las agresiones y atentados", dijo la diputada.

Descartó pedir seguridad extra, pese a que tanto ella como su familia han sido "víctimas de agresiones, atentados y amenazas de muerte" durante el "linchamiento" que vivió.

Agregó que no se sumará a ninguna bancada y que no tiene intención de afectar a Morena ni a Andrés Manuel López Obrador, aunque señaló que "el partido se ensañó" con ella y que "ya no es lo que presumen, en vez de ver a sus militantes están reciclando panistas y priistas".

Eva Cadena iniciará actividades el jueves, cuando el Congreso tenga sesión plenaria.











