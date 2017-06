Cadena exige a diputados de Morena no tomar parte en desafuero

Veracruz

La diputada local independiente Eva Cadena Sandoval exigió que los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional no participen en la votación para su desafuero, pues “como parte acusadora” no pueden ser juez.

"Han buscado que guarde silencio sobre el financiamiento ilegal de campañas electorales en todos los partidos"



En conferencia de prensa en Xalapa, la legisladora indicó que presentó una denuncia o recurso de recusación (impugnación), para impedir que los diputados locales de Morena y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, la panista María Elisa Manterola Sáinz, puedan votar el dictamen del juicio de procedencia en su contra.

“Tanto la fracción de Morena como el Congreso, se preocuparon por hacer públicas las denuncias correspondientes contra mi persona, lo cual los ubica como parte acusadora y no pueden ser juez", dijo Cadena Sandoval.

Recordó que fueron ellos los que la denunciaron en la Fiscalía General de Veracruz por los videos en los que se le ve recibiendo dinero.

La votación del dictamen está programada para el próximo lunes en la tarde, para lo cual se convocará a una sesión extraordinaria.

La diputada insistió en que existen intereses que la quieren hacer pagar por delitos que no cometió y para que no se hable más de los financiamientos ilegales de campañas políticas que se realizan en todos los partidos.

“Han buscado que guarde silencio sobre el financiamiento ilegal de campañas electorales en todos los partidos, también en Morena", expresó.

"Con fuero o sin fuero (...) voy a dedicar mi vida entera a defenderme de este atropello"



Puntualizó que sus derechos básicos son violentados al ser juzgada tanto por el Congreso de la Unión como por el Congreso local, además de la Fiscalía General de Veracruz y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Por ello, Cadena Sandoval consideró que en el Congreso local no se puede controvertir sobre su desafuero, pues, dijo, resulta una violación a tratados internacionales.

La legisladora negó que quiera conservar su fuero para evitar ser encarcelada en caso de ser culpable de los delitos que se le imputan, pero “no voy a permitir que se violenten mis derechos por ninguna autoridad”.

“Con fuero o sin fuero, quiero dejar muy claro que voy a dedicar mi vida entera a defenderme de este atropello, que promueven en mi contra aquellos que quieren verme pagar delitos que no he cometido; aquellos que saben que soy una víctima, pero se aprovechan de la situación para aparentar que ellos no hacen cosas con las que mediante el engaño y la maquinación me quieren responsabilizar”, aseguró.

Por ello, adelantó que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano y al Congreso de Veracruz por presunta violación de sus derechos.

La diputada local estuvo acompañada por su abogado, Celestino Galindo, quien solicitó que de ser necesario sea el Congreso de la Unión el que decida sobre su desafuero y no el Congreso local.

Cadena Sandoval mantuvo su negativa de revelar los nombres de las personas con las que se reunió para recibir el dinero, los cuales se encargaron de que los videos de los encuentros fueran difundidos.



