Silvia Ayala

Alumnos de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, en Durango, pidieron dejar de desprestigiar a la institución y detener los ataques en contra de la comunidad estudiantil, luego de que un joven falleciera a causa de las lesiones provocadas durante una novatada.



"Basta de atacar a Normales Rurales; basta de desprestigiar a la Normal de Aguilera; todos los que conformamos Aguilera estamos de luto por la muerte del compañero Ronaldo Mojica, exigimos respeto a su familia, así mismo nos pronunciamos en favor del esclarecimiento de los hechos", dijo Genaro Vázquez quien se identificó como vocero de la Normal Rural.

En conferencia de prensa, realizada en el plantel dijo que los estudiantes colaborarán con las autoridades para las investigaciones correspondientes, pero bajo la premisa de que se diga la verdad.

Exigieron que la información no sea manipulada y pidieron a la población analizar los datos que se publican y no dejarse engañar; también enviaron un mensaje al gobierno estatal.





"Exigimos que se de a conocer el parte médico sin tomar tintes políticos, ya que las escuelas rurales hemos estado en la mira desde hace muchos años y sepan, desde este momento, que la Normal Aguilera está más viva que nunca y cuenta con el apoyo de distintas escuelas rurales como la de Guerrero, Michoacán y Chihuahua", afirmó.



Pese a las preguntas de los medios de comunicación para ahondar en la información, los jóvenes se rehusaron responder cuestionamientos para "no caer en confusiones".

Vecinos se niegan hablar del tema

A pesar de que sus viviendas se encuentran a escasos metros de la institución educativa, vecinos se niegan a hablar sobre el tema y pretextan innumerables motivos para evitar dar una opinión.

Luego de la rueda de prensa, citada por alumnos de la Normal, se intentó obtener opiniones sobre el conflicto y sobre el actuar de los estudiantes, sin embargo la respuesta siempre fue la misma: “yo no sé nada”.

Los ciudadanos que viven en los alrededores de la “Aguilera”, como se conoce a esta institución, se rehúsan y prefieren cerrar sus puertas para evitar a la prensa.

Los que se atrevieron a expresar algunas palabras, se limitaron a decir “yo nunca he visto nada”, “yo no me dio cuenta”, “ni siquiera soy de aquí” o “acabo de llegar de vacaciones y no supe nada”.

Sin embargo, casi en todos los casos se observó que con la mirada, buscaban alrededor como para comprobar que no los estuvieran observando, principalmente desde la escuela.

Y pese a la insistencia por conocer si de alguna manera han observado algo inusual o cual sería su sentir con relación a la muerte del joven Ronaldo Mojica, se negaron hablar del tema.

Vigilancia policial

Una permanente, pero discreta vigilancia se mantiene en los alrededores de la Escuela Normal Rural de Aguilera, por parte de la Policía Estatal con el fin de mantener el clima tranquilidad en la zona.

Joaquín Gardeazabal Niebla, director de la Policía Estatal, detalló que desde el primer minuto en que se conocieron los hechos, se ha mantenido la vigilancia para invitar a los estudiantes a no alterar el orden en su movimiento y que este sea pacífico y se deje la investigación en manos de la autoridad competente .

Cabe mencionar que a pesar de que las corporaciones de seguridad se mantienen en los alrededores, no se observan unidades cerca de la institución educativa a fin de que no se malinterprete como una provocación, ya que el único interés es mantener la tranquilidad de este municipio.

