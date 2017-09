Estrella Roja impide a mujer viajar con tanque de oxígeno en Puebla

Ciudad de México

María, de 64 años, iba a viajar en autobús de Puebla a la Ciudad de México. Iba a hacerlo con tanque de oxígeno medicinal, como lo hace desde hace 5 años y medio, cuando le diagnosticaron Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), padecimiento que se caracteriza por la falta de aire. Sin embargo, personal de Estrella Roja le impidió abordar por llevar el tanque que necesita para respirar.

Las razones, depende de a qué trabajador de la línea de autobuses se le pregunte.

Esto ocurrió minutos después de las 17:00 horas de este lunes 18 de septiembre en la Central de Autobuses de Puebla (Capu), en la entrada de la sala de espera 6 de Estrella Roja.

El operador de banda de seguridad:

-"¿Ése lo tiene que documentar?", preguntó señalando el tanque de oxígeno.

-No, respondió una hija de María.

-Mmm, déjeme checar, dijo él y le preguntó a la coordinadora de seguridad.

Coordinadora de seguridad:

-A menos que tengan receta médica, eso debe ir abajo (con el equipaje documentado), dijo Carmen Javier Hernández.

-Tiene que ir arriba, la paciente lo debe usar durante el viaje, explicó otra de las hijas de María.

-Si no tiene receta médica, no pueden abordar con él.

Ante la insistencia de las hijas de María, la coordinadora de seguridad llamó por radio a alguien y dijo que había que esperar.

Coordinadora de puerta

-Mariana Castillo Cano, quien dijo ser coordinadora de puerta de Estrella Roja, reiteró que sin certificado médico María no podía llevar su tanque de oxígeno en cabina.

Ella le mostró la credencial que certifica que es paciente con Hipertensión Pulmonar Arterial, y la cual dice claramente que "Genera falta de aire, mareo, taquicardia, dolor en el pecho y desmayo". Para evitar los síntomas es que usa el oxígeno medicinal.

Para Castillo Cano eso no fue suficiente razón para permitirle hacer el viaje con el tanque de oxígeno, porque ahí, en la credencial de María, no dice "necesita usar oxígeno medicinal para respirar".

-¿En qué reglamento de Estrella Roja dice que se necesita presentar un certificado?, preguntaron las hijas de María en repetidas ocasiones.

La coordinadora de puerta no sólo no respondió la pregunta, sino que ante la advertencia de una denuncia por discriminación ofreció permitir llevar el tanque en la cabina si se pagaba medio boleto más.

Jefe comercial

Jaime Sánchez, quien se presentó como jefe comercial de Estrella Roja en la Capu, repitió que sin certificado médico, el tanque de oxígeno no podía ir en la cabina.

-"¿En qué reglamento de Estrella Roja dice eso?", preguntó una de las hijas de María.

-"No hay reglamento", dijo Sánchez.

La oferta de pagar medio boleto extra, dijo, era por el espacio de ocuparía el tanque de oxígeno, que mide la mitad del tamaño permitido como equipaje de mano en esa línea de autobuses, medida que se exhibía en la sala de espera.

También argumentó la incomodidad de los otros pasajeros y hasta la seguridad de María.

En políticas comerciales exhibidas en el mostrador de Estrella Roja en la Capu no aparece ninguna restricción para viajar con tanque de oxígeno.

Sobre personas con discapacidad, la única referencia que se hace es el descuento de 50 por ciento al que tienen derecho. Entre lo que no está permitido llevar a bordo, se menciona "gas", sin especificar de qué tipo. No habla de prohibiciones para equipo médico y el personal de Estrella Roja nunca argumentó que por ser gas, el tanque de oxígeno no podía ir en el autobús.

Finalmente, María y sus hijas perdieron el autobús, y debieron buscar otra línea para viajar.

María ha viajado con oxígeno por más de cinco líneas de autobuses diferentes. En cinco años y medio ninguna empresa le había puesto ni un sólo problema para abordar con el tanque.