Investigación determinará si soy culpable: médico de Oaxaca

Ciudad de México

El médico oaxaqueño Luis Pérez, acusado de homicidio culposo del niño Edward Luna, sostuvo que él no se dice ni culpable ni inocente, ya que la investigación que se realiza lo determinará.

TE RECOMENDAMOS: Liberan a doctor, piden no criminalización del acto médico



En entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión, el médico no pudo revelar detalles de la investigación porque dijo que es confidencial y no quiere entorpecerla, pero pidió que se haga con peritos especializados para determinar su responsabilidad en el caso.

"No estamos pidiendo que me absuelvan, sino que me hagan una investigación conforme a derecho y estoy en plena libertad porque no es un homicidio doloso", aseguró.

"Cada paciente es diferente, reacciona a diferentes intervenciones, no me estoy deslindando, pero por eso se está investigando. No estoy diciendo que soy inocente o culpable, se va a tener que comprobar con peritos especializados, que no es cualquier perito", señaló.

Sin embargo, se dijo tranquilo tras su liberación y reiteró que no era su intención hacerle daño al menor ni a ningún paciente.

"Fue una detención que no está conforme a derecho. Se me acusó de homicidio doloso, aunque sabemos que los doctores nunca actuamos con dolo y damos una ayuda para salvar a los pacientes", explicó.

El médico aseguró que en ocho años de ejercer su profesión un caso como el del menor no le había ocurrido y que la investigación será la que revele su inocencia o culpabilidad.

"Acá va a salir la verdad, hay una investigación y es la que va a determinar si soy culpable o no".

El médico aseguró que tras su liberación el pasado 12 de abril, no fue suspendido y continúa realizando su trabajo porque tenía pacientes con cirugías programadas.





EB