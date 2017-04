Inseguridad en Guerrero, más complejo de lo que creíamos: Astudillo

Chilpancingo

El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que el problema de la inseguridad es más complicado de lo que se creía en el inicio de su administración, pero ratificó el compromiso de esclarecer el asesinato cometido en contra del secretario general del PRD, Demetrio Saldivar Gómez.

La tarde del jueves, el jefe del Ejecutivo local ofreció un mensaje a los medios de comunicación, en el que manifestó sus condolencias a la familia, compañeros de partido y amigos de quien fuera secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del partido del sol azteca.

Indicó que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) que movilice todos los recursos con que cuenta, para lograr cuanto antes el esclarecimiento de lo que consideró como un "artero y abominable crimen".

Reconoció que Guerrero vive una etapa de violencia muy grave, la que explicó viene de años atrás, por lo que retomó algunos datos numéricos.

Dijo que en el año 2011 se produjeron 2 mil 158 homicidios dolosos; en 2012 fueron 2,310; en el 2013 la fue de 2 mil 087; en 2014 mil 514; en 2015 de 2 mil 016; en 2016 de 2 mil 280 y al primer trimestre de 2017, los homicidios que se tienen registrados son 664.

De los datos retomados, destacó que es en 2012, cuando era gobernador el perredista Angel Aguirre Rivero cuando se alcanzó la mayor cifra de homicidos dolosos, con 2 mil 310 casos.

En esa parte el gobernador indicó que "la violencia homicida no ha sido causada por el gobierno a mi cargo. Por el contrario, hemos asumido plenamente la responsabilidad de abatir los niveles delincuenciales, pero debemos reconocer que, a diferencia de administraciones anteriores, tenemos un severo acotamiento de los recursos presupuestales".

Pese a las limitantes, aseguró que se ha encontrado la forma de atender la demanda social, se construye infraestructura y, entre otras cosas "se ha recuperado la gobernabilidad".

Lo anterior, dijo que se demuestra porque los tres Poderes públicos del Estado están funcionando, al igual que los 81 municipios que integran a Guerrero.

El gobernador reconoció que existe un problema muy grave en materia de seguridad, que afecta al Estado y a los municipios.

"Nuestra policía es numéricamente insuficiente, pero el salario que recibe cada uno de sus miembros está por encima del promedio nacional. Faltan recursos para un mayor reclutamiento, mejorar las instalaciones y equipo".

Sin embargo, aseguró que su administración hará lo necesario para que la ciudadanía realice sus actividades cotidianas bajo la protección de la ley, aunque también admitió; "El tema de la inseguridad y la violencia es más complejo de lo que creíamos al inicio de mi gobierno".

Anticipó también que habrá comentarios severos derivados del caso Saldivar y de otros dirigentes políticos asesinados en los últimos días, por lo que ratificó el compromiso institucional de llega cuanto antes a la verdad y sancionar a los responsables.

"No estamos para confrontarnos ni para descalificar las legítimas posiciones de quienes cuestionan a mi gobierno. Aspiramos a la responsabilidad política. La diversidad no es lucha de enemigos, si no la confrontación civilizada de adversarios", apuntó en el mensaje dirigido en la residencia oficial Casa Guerrero.

El gobernador Astudillo Flores regresó antes de lo previsto de los Estados Unidos, en donde tenía programadas varias reuniones de trabajo, con la intención de fortalecer al sector turístico de la entidad.

MMR