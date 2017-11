El panteón Las Cruces de Acapulco se convirtió en una romería

Acapulco

Una auténtica romería se convirtió la celebración del segundo "Día de Muertos", en el panteón de Las Cruces en Acapulco, donde prevalece la vendimia de alimentos y bebidas.

Además al interior del camposanto en los diferentes puntos se escuchaban acordes musicales de mariachis, trios, duetos y hasta del chile frito entre algunas de las tumbas.

"Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben fingir... Y aunque viva, prisionero, en mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. "Nuestros labios, guardan flama, de un beso voraz, que no olvidaras, mañana. Flores negras del destino, nos apartan sin piedad", entonan Flores Negras, por el trío "Los Tres de la Costa".

Un hombre lloraba, junto a una tumba que lucía ramos de rosas rojas, blancas y flor de cempasúchil, a un lado lentes, sobrero y una botella.

A lo largo de los pasillos se escuchaba la oferta de los productos "tacos, tacos, lleve sus tacos se canasta"; otro más ofrecía los algodones, skimos, raspados y hasta crepas.

Los rayos del sol y la elevada temperatura motivó que algunos de los familiares de los difuntos buscaran refrescarse bajo los árboles y recostados en algunas lápidas de mármol.

Niños descalzos iban y venían por los pasillos y las tumbas para llevar agua a las familias que limpiaban las olvidadas fosas y colocaban flores de cempasúchil y flores de terciopelo.

También había espacio para vendedores de gavetas, y criptas para futuros difuntos en Acapulco.

Afuera el operativo de seguridad pública y vial operaba al cien por ciento y decenas de cientos de vehículos estacionados en las vías del bulevar "Vicente Guerrero", hoy custodiada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Hasta el cierre de la presente edición se había reportado saldo blanco en los 116 panteones del municipio.

MMR