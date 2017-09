El Congreso de Chihuahua aprueba crédito de más de 20 mmdp

Chihuahua

Tras más de tres meses de discusiones, negociaciones y análisis entre la Secretaría de Hacienda del estado y diputados sobre el "crédito sindicado", el Congreso de Chihuahua aprobó la iniciativa del gobernador Javier Corral Jurado, para contratar un crédito por 20 mil 404 millones 862 mil 445 pesos para refinanciar la deuda de su gobierno.

TE RECOMENDAMOS: Llama Corral a legisladores aprobar cédito por más de 20 mmdp

La propuesta que fue enviada por el mandatario el pasado 30 de mayo, fue aprobada por 26 votos a favor y siete en contra, entre los que destaca, el rechazo de las cinco diputadas del PRI y de la diputada y el diputado de Morena, Leticia Ortega y Pedro Torres.

El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, Jesús Valenciano, dijo que con la reestructura se pretende celebrar actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones pactadas originalmente de uno o más financiamientos...

"A fin de que los ahorros que se obtengan, sean utilizados a beneficio de los sectores educativo y de salud, así como a inversiones públicas productivas, y/o en su caso, realizar amortizaciones anticipadas de capital que permitan disminuir el saldo de la deuda", dijo.

Explicó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, permite a los gobiernos estatales realizar el refinanciamiento o reestructura de sus obligaciones o financiamientos, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de los mismos, así como las reservas que deban constituirse en relación a dichas operaciones, toda vez que tienen por propósito, directo o indirecto, el saneamiento financiero.

Sostuvo que los instrumentos derivados y /o garantías de pago, no deberán rebasar el 2.5% del monto contratado de cada financiamiento autorizado, en caso de que no se incluyan los instrumentos derivados y garantías de pago, los gastos y costos relacionados a la contratación y obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado.

Sin embargo, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Isela Torres Hernández, aseguró que el citado dictamen estaba incompleto para contar con el voto de su fracción, ya que no cumple con los Artículos 36º de la Ley de Deuda Pública para el Estado, 37º de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, "y tampoco en lo establecido en el Artículo 25º del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por ello, agregó, mientras no se incluyan los elementos especificados en los artículos, no se podrá registrar el refinanciamiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: y por lo tanto, tampoco se podrá disponer de ningún monto, todo esto, a pesar de que se haya aprobado el decreto y se haya realizado el proceso competitivo, sin estas características tendrán que empezar de nuevo su proceso legislativo, advirtió la diputada.

Una vez que razonó el rechazo de su fracción parlamentaria, la priista recordó que al iniciar la administración de Corral Jurado, se le autorizó una bursatilización por mil 800 millones de pesos para solventar los gastos del último trimestre y posteriormente, se le avaló otra por cuatro mil millones de pesos en el Paquete Económico 2017, esto, "para seguir haciendo frente a la supuesta crisis económica del Estado.

"Lo que pretende el Ejecutivo de manera ligera es endeudar a Chihuahua; e incluso deviene contradictoria e incongruente su postura, ya que dichos créditos sindicados o financiamientos diversos que ahora se proponen, estarán sujetos al mercado de valores por conducto del financiamiento bancario", concluyó Torres Hernández.

MMR