Yo sí creo en ti: ‘El Bronco’ a Santa

Ciudad de México

Con su costal de juguetes en el hombro, Santa Claus visitó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, para que le explicara "eso de cómo que no existo".

En un video, se ve a un Santa sigiloso que camina por las oficinas del gobernador. En el momento en que se ven, 'El Bronco' se disculpó rápidamente por decir que los padres eran Papá Noel.

"Me da mucha pena, no le creas a los periódicos, yo sí creo en ti, sí creo que eres una ilusión para todos los niños. A pesar de yo no conocía a Santa Claus cuando era chiquito, pero sí creía en él", aseguró el mandatario.

-¿Usted viene de turista, a visitarme, a regañarme?, preguntó el gobernador.

- Más que todo, quería checar eso de cómo que no existo y dije déjame ir con Jaime para ver que pasó, respondió Santa.

- ¿Y qué quieres que haga yo para que me perdones?

-Mire pos apóyeme en eso, en eso de donde yo no pueda asistir, asístame usted a entregar regalitos, pidió Santa.

Durante su encuentro, también vieron el video donde el gobernador de la entidad aclara que los padres son como Santa porque ambos llevan la felicidad a los niños.

Aunque todavía no es Navidad, ' El Bronco' da regalo a Santa

Aunque todavía no es Navidad, el gobernador de Nuevo León cumplió la promesa que le hizo a Santa y entregó regalos en el ejido de García.