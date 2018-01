Eduardo Ramírez no descarta salida del PVEM de coalición por Chiapas

Ciudad de México

El ex dirigente del PVEM en Chiapas, Eduardo Ramírez, dijo que si su partido y el PRI no llegan a un acuerdo sobre el candidato a la gubernatura del estado pueden deshacer la coalición, aún cuando ya la registraron ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

"Hay una cláusula en ese convenio de coalición que dice que quienes no estén de acuerdo pueden optar por salirse y más adelante construir una candidatura de manera individual o la figura jurídica de la candidatura común. No descartamos la posibilidad de salir y que sea cada quien por su lado", dijo Ramírez en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Eduardo Ramírez pidió a las dirigencias de los partidos que le den oportunidad de participar en un proceso abierto para elegir al candidato de la coalición a la gubernatura y negó que haya tenido pláticas con la alianza Por Chiapas al Frente, integrada por PAN-PRD-MC, para ser su abanderado.

"No estoy aquí por un tema de cargos políticos, ni tampoco voy a ver quién me acepta o me acoge para poder participar, lo único que pedimos es justicia, que nos den la oportunidad de participar todos (...) No he hablado con ninguno de ellos (de la coalición Por Chiapas al Frente), no he concretado algo de manera paralela ", dijo Ramírez.

Al ser cuestionado sobre las "intimidaciones" que ha recibido y que denunció en un video que publicó en su cuenta de Facebook el 27 de enero, detalló que elementos de seguridad se han presentado en su casa.

"Llegaron a mi casa una madrugada, no sé si son elementos de la Policía Federal o de la Procuraduría General de la República, no puedo decir de qué dependencia pasaron a saludar a mi casa, a ver si se me ofrecía algo porque iban a estar al pendiente de mí, es algo que no entendí, pero no quise preguntar el motivo", puntualizó el ex dirigente del PVEM en Chiapas.

RLO