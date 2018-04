Espero que familia de Edward encuentre consuelo: médico de Oaxaca

Oaxaca

Tras ser liberado, el médico Luis Pérez, acusado de homicidio del menor Edward, dijo que ningún doctor planea hacerle daño a un paciente y lamentó que sean encarcelados por realizar su labor.

"Ningún médico pretende o planea hacerle daño a su paciente cuando lo interviene quirúrgicamente, estamos para darle una atención, para bridarle salud y atenderle cualquier mal que tenga, nunca por un acto de dolo", dijo.

Acompañado de su abogado, Abraham Dávila, aseguró que obtuvo su libertad por justicia y que seguirá trabajando en Oaxaca mientras se desarrolla el proceso.

"Me siento seguro y protegido; seguiré trabajando, seguiré en Oaxaca, no tengo por qué esconderme", añadió.

Luis Pérez dijo entender el dolor por el que está pasando la familia de Edward y espera que pronto "encuentren consuelo".

"No soy indiferente, espero que con el tiempo encuentren consuelo y resignación, eso creo que es fundamental para que todos estemos tranquilos", dijo.

Agradeció por el apoyo que recibió del gremio a nivel nacional y pidió comprensión a la sociedad por las protestas.

"No tratamos de perjudicar a nadie, sólo es una muestra de solidaridad para que no se criminalice el acto médico. En este caso, yo fui el parteaguas, me tocó a mí, pero que quede claro, no sólo es Luis el doctor, sino todo el gremio médico al que se está criminalizando", apuntó.

En protestas, piden salida del fiscal

Los médicos que suspendieron labores en Oaxaca exigieron la renuncia del fiscal general de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez, por haber criminalizado un acto médico.

Margarita Juárez, delegada del hospital del ISSSTE, afirmó que el paro médico sólo durara 12 horas.

Acusó la falta de medicamentos, insumos e infraestructura en el hospital.

En tanto, el líder de la subsección 07 del Hospital Civil de Oaxaca, Alberto Vásquez San Germán, denunció que no tienen unidad de cuidados intensivos.







