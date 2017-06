Docentes y papás mantienen bloqueo en autopista de Tlapa

Chilpancingo

Maestros y padres de familia bloquean desde hace 48 horas la carretera federal Chilpancingo-Puebla a la altura de Tlapa de Comonfort, exigen la construcción de una escuela en la colonia 5 de mayo, el gobierno les responde que el plantel está en zona considerada como de alto riesgo.

Desde la jornada del miércoles, un grupo de manifestantes se apoderó de la carretera federal Chilpancingo-Puebla, en el tramo de Tlapa de Comonfort, como una forma de exigir el cumplimiento a los acuerdos pactados con el área de Planeación Educativa, en el sentido de que se otorgará la clave a la escuela de referencia.

Aunque ya era un acuerdo pactado en minuta, la dependencia se negó a cumplir, entre otras cosas, con el argumento de que el plantel se levantó en una zona que se debe considerar como de alto riesgo.

Además de la colonia 5 de mayo, al reclamo de reconocer la primaria con el otorgamiento de la clave se sumaron padres de las colonias Loma Bonita, Lázaro Cárdenas y Atlamajatl.

Indicó que el bloqueo en la carretera federal no se levantará hasta en tanto no se concretice el otorgamiento a la escuela de referencia, ya que durante la jornada del miércoles no se les puso atención.

La primaria de la colonia 5 de mayo, opera con solo dos aulas de material, las otras se levantaron de manera irregular, por lo que esperan que se les resuelva favorablemente.

Pidieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que cuanto antes se presenta a dialogar con ellos, ya que mientras se rehúya la posibilidad de encontrar un acuerdo, la carretera federal permanecerá cerrada.

Dicha vía, dijeron que es la única vía de comunicación que se tiene con Chilapa y Chilpancingo, por lo que el daño que se provoca con el bloqueo es demasiado.

