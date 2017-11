Docentes liberan el bulevar Las Naciones, en Acapulco

Acapulco

Luego de cinco horas de mantener bloqueado el bulevar de Las Naciones, docentes del Cecyte-Guerrero, liberaron la vialidad y firman una minuta de acuerdo para resolver 12 puntos de sus exigencias.

"Acabamos de firmar una minuta con el gobierno del estado que se compromete a resolver el problema el lunes de la próxima semana.

"Mientras tanto, nosotros vamos a liberar la vialidad, pero vamos a seguir con el paro indefinido y en caso de que no haya una respuesta favorable volveremos a bloquear", sentenció el líder sindical del Cecyte-Guerrero, Francisco Armenta Serna.

La mañana del jueves unos 300 docentes y alumnos de planteles educativos del Cecyte-Guerrero bloquearon el bulevar de Las Naciones, exigiendo el pago de salarios y la firma de un convenio de colaboración.

Acusan que debido a la falta de recursos a partir de ese jueves para labores por tiempo indefinido en los once planteles educativos y se afectará a más de 25 mil alumnos en las siete regiones del estado.

"Se han dejado de pagar prestaciones de seguridad social, las quincenas del salario de los maestros y personal administrativo, y tampoco han pagado incrementos a sus salariales.

"Las escuelas están abandonadas, no hay materiales; en algunas escuelas no hay luz, no hay teléfono y tampoco agua, ni siquiera un ventilador", reprochó el secretario general del sindicato, Armenta Serna.

Los manifestantes mantuvieron cerrados ambos sentidos del bulevar de Las Naciones y exigían al secretario de Finanzas, Héctor Apresa Patrón, que autorice la firme del convenio de colaboración para que la federación libere el presupuesto de los planteles del Cecyte-Guerrero.

Los docentes advierten que en caso de no obtener una respuesta favorable a más tardar el lunes próximo volverán a cerrar las vialidades y el paro continuará en forma definitiva en 11 planteles donde laboran más de 900 docentes y personal administrativo.

