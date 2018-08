Docentes tlaxcaltecas toman departamento de telesecundarias

Manifestándose por la falta de atención y la prolongación de tiempo para hacer trámites administrativos, maestros tomaron el departamento de Telesecundarias de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) para exigir la salida inmediata de la Directora General de este subsistema educativo, Zully Pérez Flores, a quien señalaron de presuntamente no ser idónea para ocupar el cargo.

Un promedio de cincuenta docentes, alrededor de las 11:00 horas, arribaron a esta área de la (USET), donde se encontraba laborando personal administrativo, a quienes les pidieron que abandonaran las oficinas para que las tomaran como una medida de presión para exigir el cambio de la Directora General.

Ante este acto de conflicto social, la Secretaria de Trabajo y Conflictos, Fabiola Jacinto González, indicó que la molestia de los docentes reside en que no existe respeto ni la atención que necesitan para realizar los trámites para los cambios de adscripción y demás procedimientos administrativos.

“De este problema ya tenían conocimiento los superiores, ya veníamos trabajando sobre el tema, se había advertido que existían anomalías, no se quería llegar hasta este momento, la destitución de la maestra. Nosotros como organización sindical simplemente los escuchamos y no podemos quedar al margen de esta situación; ya hemos tenido acercamiento con la maestra Zully (Pérez), pero no hay ningún avance”, concretó.