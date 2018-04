Diputada del PRI cuestiona destino de casi 5mmp dados a Corral

Chihuahua

La coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Isela Torres Hernández, al cuestionar el destino de los casi 5 mil millones de pesos que recibió el Gobierno de Chihuahua, se dijo sorprendida que el gobernador Javier Corral Jurado dé por hecho la compra de medicinas con los 250 millones de pesos que él dijo que recibirá "una vez que se compruebe la supuesta culpabilidad por desvío de recursos de Alejandro Gutiérrez".

Tras asegurar que esas fueron las propias declaraciones del mandatario, la diputada señaló que es de llamar la atención que el gobierno estatal esté dando por hecho que obtendrá esos recursos "y que los utilizarán para vacunas, para mejorar hospitales, asegurar el abasto de medicinas, becas, vivienda para los más pobres y alimentación a los indígenas.

"Me llama la atención que vayan a hacer tantas cosas con un recurso que todavía no tienen; si con 250 millones de pesos van a hacer muchas cosas, yo me pregunto: ¿Qué hicieron con los dos mil millones que recibieron?, ¿Con los otros 900 que fueron a pedir cuando marcharon? y ¿los préstamos?", agregó la juarense.

Torres Hernández dijo que hasta ahora, el gobierno de Javier Corral Jurado recibió en total cuatro mil 900 millones de pesos, cuyo destino aún es desconocido por los chihuahuenses, mismo que ni ha sido justificado ni se sabe en qué fue invertido...

"Es incoherente que de nueva cuenta llame a una segunda asamblea informativa cuando lo que se necesitan son respuestas sobre el recurso, solución al desabasto en medicamentos y el problema de pago a maestros que no ha sido cubierto, mucho menos ha sido gratuita la universidad como lo prometió", apuntó.

En ese sentido, la legisladora instó a Corral Jurado a gobernar y que deje de buscar pretextos como el que utiliza para justificar su supuesto combate a la corrupción y deje su obsesión por el caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Por su parte, la diputada Martha Rea y Pérez, presentó en el Congreso del Estado un exhorto al gobernador Javier Corral Jurado, para que se abstenga de seguir utilizando los recursos humanos, materiales y estratégicos, en la logística y ejecución de sus caravanas, marchas y convocatorias públicas, como el evento que tiene agendado para este domingo, con fines claramente electorales.

"No pretendemos ni me ocupa en esta ocasión controvertir las manifestaciones anteriormente aludidas, sino atender y plantear lo relativo al uso de los recursos del Gobierno del Estado para la organización de las mencionadas reuniones masivas:

"Es evidente y a la vista de todos el uso de vehículos oficiales, empleados y recursos públicos para difundir la presente convocatoria, en el cual, lo más grave de todo, es que se deriva de un asunto que deben resolver las instituciones jurídicas aplicables al caso concreto", dijo.

