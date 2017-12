En Veracruz, develan busto de mando de la PF asesinado

Veracruz

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, develó el busto de Camilo Juan Castagné Velasco, coordinador de la Policía Federal en el estado, asesinado en junio mientras comía en el restaurante La Bamba en Cardel, municipio La Antigua.

Yunes dijo que el mejor homenaje para el mando es no dar un paso atrás contra la delincuencia.

"El mejor homenaje a quien dio su vida por la seguridad de los veracruzanos es no rendirnos, no dar ni un paso atrás. Ni un paso atrás en darle seguridad a los veracruzanos; ni un paso atrás en el combate a la delincuencia; ni un paso atrás en el castigo a quienes delinquen. No habrá pasos atrás, habrá muchos pasos adelante".

El gobernador dijo que el trato que reciben los elementos de las fuerzas del orden no es justo ya que no se les valora.

"Quien da su vida, todos los días, por defender la vida y los bienes de los demás, merece que la sociedad reconozca y merece que la sociedad lo honre; porque no es justo, el que al policía se le señale, que jamás se les reconozca; que no se piense que el policía deja su casa por la mañana y deja su familia, o que el marino, o que el soldado, hacen lo mismo".

Sin decir nombre Yunes criticó al aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, por el tema de amnistía a los delincuentes.

"Las voces de quienes señalan hoy que el camino de México para recuperar la paz y la tranquilidad es vaciar las cárceles y decirle a los criminales que están perdonados, como si el perdón se pudiera dar en la tierra, como si el perdón dependiera de la voluntad de un hombre".

