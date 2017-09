Avionetazo en la Sierra de Chilpancingo; mueren los tripulantes

Chilpancingo

El secretario de Protección Civil de Chilpancingo, Gustavo Vela Guevara confirmó la caída de una avioneta en las inmediaciones de San Vicente, comunidad ubicada en la parte serrana del municipio.

Vela Guevara, comentó que la noche del miércoles 13 de septiembre, autoridades comunitarias de Coapango y San Vicente reportaron el siniestro.

"Las autoridades de la localidad nos indicaron que la tarde del miércoles había mucha niebla en la zona, que no se podía ver ni a dos metros de distancia, fue cuando escucharon el motor de lo que parecía una avioneta y después una fuerte explosión", indicó el funcionario.

Tras el impacto, una comisión de habitantes de San Vicente subió hacia el cerro en que se escuchó el impacto y la explosión, lo que encontraron fueron las piezas esparcidas de una avioneta que todavía se encontraba en llamas.

"Había restos de cuerpos humanos esparcidos, no sabemos cuantos eran, pero las personad que viajaban en esa avioneta no sobrevivieron y más aún, quedaron despedazados", dijo un habitante se San Vicente, que solicitó no se mencionara su nombre.

Se informó que la tarde del jueves, al punto del impacto se trasladaría personal de Protección Civil de Chilpancingo, elementos de la Policía del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

También se espera el traslado de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para trasladar los restos hacia la morgue.

MMR