Desplazados en Acapulco rechazan amnistía a "presos políticos"

Javier Trujillo

Tras la propuesta de dar amnistía a presos políticos de la senadora Nestora Salgado García, el Colectivo de Desplazados y Victimas de la Violencia en Acapulco advirtió que es peligroso liberarlos.

Integrantes del colectivo aseguraron que desde que hace cuatro años fueron desplazadas 230 personas de sus comunidades en Los Bienes Comunales de Cacahuatepec, entre ellas María Guadalupe Ayala Zamora, quien quedó paralítica tras un ataque cometido por el grupo que lideraba Marco Antonio Suástegui Muñoz.

“Aquí estamos las víctimas, los desplazados que andamos deambulando en las calles de Acapulco y que vivimos arrimados con familiares, porque no podemos llegar a nuestra comunidad por la violencia que desplegó en nuestra contra Marco Antonio Suástegui Muñoz.

“No, no estamos viviendo en nuestras comunidades, hay más de 230 personas que han sido desplazadas. Incluso del grupo de Marco Antonio Suástegui, hay un hombre que es Guadalupe Delgado del Carmen quien acaba de salir del penal y anda amenazando a las víctimas de los crímenes del 7 de enero del 2018”, dijo Jacinto Solís Vázquez.

En entrevista, señalaron que “Marco Antonio, no es un luchador social, tiene un largo historial delictivo. Por eso esta preso en el penal de Las Cruces en Acapulco y queremos que ahí siga”, insistió y rechazaron la propuesta de la senadora por Morena.

Comentaron que siguen enfrentando la amenaza constante de parte del líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), Marco Antonio Suastegui Muñoz, pues estando recluido en el penal de Las Cruces, el pasado once de diciembre, durante un careo “nuevamente volvió a amenazarnos”.

“A mí me amenazó, a mi esposa Rosa Gutiérrez Cruz, y creo que esto es inhumano, que salga y vuelva a hacer de las suyas. Ahorita pueden ir a ver que los pueblos de Cacahuatepec, todos están tranquilos porque no está él”, insistió Solís.



También reclamó al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que los desplazados y víctimas de la violencia no han sido atendidos.

El campesino, Aníbal Bedolla Nava, pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que los escuche para que los campesinos y sus familias puedan regresar a sus comunidades.

“Que nos escuche, porque ya no queremos más sangre en La Concepción, mataron a mi sobrino que se iba a casar, y eso no es justo. Que nos apoyara el gobernador (Héctor Astudillo) para que nos escuche y no corra más sangre, él (Marco Antonio Suastegui) dice que va a salir a hacer lo mismo, él se siente un luchador social, pero no es más que un vividor”.

Aníbal Bedolla, dice que Suastegui Muñoz les ha dicho que tiene el apoyo de los senadores Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado García, “eso para nosotros nos afecta”, citó.

RLO

