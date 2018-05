Yunes: demanda contra Javier Duarte en EU sólo cambió de condado

Veracruz

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aclaró que su administración se desistió de una demanda interpuesta en Harris, Estados Unidos, contra Javier Duarte y Julio Antimo, por adquirir inmuebles con recursos públicos, ya que era necesario cambiarla a otro condado.

Ayer, Milenio publicó que el gobierno de Veracruz decidió no continuar con sus reclamos, ante la Corte Estatal de Distrito del Condado de Harris, para recuperar unos 75 millones de dólares que el ex mandatario utilizó para comprar bienes inmuebles en Houston.

Sin embargo, Yunes dijo que la demanda se cambió al condado de Montgomery, para agilizar el proceso de la recuperación de bienes.

"El despacho de abogados que contratamos, de acuerdo con nosotros, tomó la decisión de desistirse de una demanda en el condado Montgomery para presentarla en el condado de Harrys. No estoy seguro de si es así o al revés, para que sea más eficiente la demanda, pero no, no nos estamos desistiendo de recuperar esos bienes", aclaró el gobernador.

Agregó que buscará recuperar un hotel propiedad del ex mandatario, ubicado en Bilbao, España; por lo que se comprometió a que antes de que concluya su gobierno tratará de recuperar la mayor parte de bienes.

