Empresarios denuncian a hombre cercano a Cué por extorsión

Oaxaca

Un grupo de empresarios denunció ante la Fiscalía General de Oaxaca a Jorge Castillo, hombre cercano al ex gobernador Gabino Cue, por exigirles el pago de 2 millones de pesos a cambio de liquidar las deudas que tenía con ellos, antes de que terminara su administración.

Uno de los denunciantes, el empresario Alfredo Velasco Méndez, aseveró que el gobierno estatal le debe 11 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Instalan ventanilla única en Oaxaca para pagar a proveedores

"Hace unos meses me dijeron que me los pagaban, por instrucciones de Jorge Castillo, a cambio de que yo les diera 2 millones 800 mil pesos, cuestión que no acepté, y hasta la fecha no me han pagado, pero sí me han amenazado y me cancelaron las cuentas de mi empresa", dijo el empresario.

Precisó que los 11 millones de pesos que le deben corresponden a infraestructura carretera; además, dijo que el pasado 12 de mayo, denunció penalmente a Gabino Cué y a Jorge Castillo por delincuencia organizada, y otros delitos, pero "no ha caminado un ápice esa investigación".

AA