Funcionarios de Juchitán ocultan despensas: denuncian habitantes

Oaxaca

En el municipio de Juchitán Zaragoza, en la segunda sección, un grupo de vecinos se manifestó frente a una de las seis propiedades de funcionarios municipales donde escondieron más de de cinco mil despensas, destinadas a la ayuda humanitaria para damnificados por el terremoto de 8.2 grados del pasado jueves

En una de las viviendas donde hubo protestas, cuyo domicilio particular es del secretario municipal del ayuntamiento, Oscar Cruz López, se introdujo una camioneta con despensas. Hasta ahí llegaron los lugareños y reprocharon que se esconda la ayuda humanitaria y no se diera cuenta al Ejército.

Los gritos de los ciudadanos provocó que arribara la policía municipal, que trato de desalojarlos, sin embargo, arribaron patrullas de la policía militar que intervinieron para trasladar las despensas a la zona del hangar, ubicado en Ciudad Ixtepec.

Los vecinos argumentado que en el interior de la propiedad hay varias despensas escondidas, algunos de estos echándose a perder.

Alejandro Toledo, dirigente de la organización Juchitán Libre A.C, recriminó que el secretario municipal del ayuntamiento desacate las ordenanzas aplicadas por el gobierno federal, que la ayuda sea entregada al Ejército, para que sea éste quien se haga cargo de entregarla en las manos de la gente damnificada por el terremoto, a fin de que no se politice, ni se lucre con el dolor humano de aquellas familias que lo perdieron todo.

Oscar Cruz López, fue ex alcalde, ex senador del PRD, fungió como subsecretario de Turismo en el régimen del ex gobernador Gabino Cué y ahora es el secretario municipal en el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, gobernado por Morena.

En tanto la delegada de la Cruz Roja en Oaxaca, Guadalupe Bohórquez, alertó que hay un gran número de centros de acopio no oficiales instalados en diversos municipios del estado que carecen de censo y de verificación, advirtió que algunos de estos recibe ayuda de la gente que quizá no llegue a los damnificados y que podría ser politizada de cara al proceso electoral del 2018.

También en redes sociales se quejaron de la actitud de proselitismo del líder de la sección 22 de la CNTE, Eloy López, quien fue exhibido cuando entregaba en bolsa de plásticos despensas para promocionarse en su red de twiter.

LLUEVE A UNA SEMANA DEL TERREMOTO

En Juchitán de Zaragoza, el lugar más desbastado por el terremoto se reportó un intensa lluvia que causó que se suspendieran parcialmente el retiro de escombros de la zona de desastre.

Algunos lugareños que viven en la intemperie a fuera de sus hogares sufrieron por las inclemencias del mal clima.

