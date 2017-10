Denuncia penal contra juez por no vincular a proceso al Rector Vera

Cuernavaca

El juez estatal, Adolfo González López fue denunciado por presuntas violaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) al no vincular a proceso penal al rector de la Universidad Autónoma del estado Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez que enfrenta acusaciones por el supuesto desvió de más de 600 millones de pesos.

Helio Brito Cantú, fiscal de Servidores Públicos Municipales, Órganos Constitucionales Autónomos y Particulares de la Fiscalía Anticorrupción, informó que la Fiscalía General del estado (FGE) recibió la denuncia contra el juez por el delito contra la Administración de Justicia y lo que resulte, luego de que la semana pasada su resolución fue no iniciar proceso contra Vera Jiménez y el ex tesorero de la UAEM, Eduardo Sotelo Nava, debido a que consideró que omisiones de la Fiscalía violaba el debido proceso y las garantías de los imputados.

Para el Fiscal Brito Cantú, la actitud del juez es una violación de la ley, por lo que se inició la denuncia penal contra González López, quien en caso de haber incurrido en algún delito, podría alcanzar una pena de hasta ocho años de prisión; además de a denuncia ante el MP, los quejosos también iniciaron una queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal para lograr también su destitución del cargo.

El pasado 26 de septiembre, Vera Jiménez y Sotelo Nava fueron citados de nueva cuenta por el juez para proseguir la audiencia de vinculación a proceso que había sido pospuesta debido a que la defensa de los señalados logró acreditar que los Fiscales no les habían entregado la totalidad de las copias que integran la carpeta de investigación, por lo que el Juez determinó que se les hicieran llegar todas y cambió la fecha para que la defensa se preparara.

Este 26 de septiembre, Vera Jiménez y Sotelo Nava volvieron a comparecer, pero cuando se realizaba la lectura de otras pruebas así como una serie de cifras para sustentar su acusación contra el rector y el ex tesorero, de nueva cuenta la defensa de los imputados hizo ver al juez que el contenido no era del conocimiento de sus clientes, y argumentó, de nueva cuenta que ello viola los derechos de sus defendidos.

El juez González López dio oportunidad al Fiscal Brito Cantú que subsanara el error, sin embargo, y a pesar del receso otorgado, el juez consideró que no se reunían las condiciones jurídicas para acreditar el debido proceso, por lo que volvió a suspender la audiencia, sin vincular a proceso a los imputados, lo que representó la "caída" jurídica del caso contra Vera Jiménez.

Los argumentos

"El CNPP establece una serie de requisitos que debe cumplir el juez en la audiencia de vinculación a proceso, entre otros, que se le permita a la Fiscalía Anticorrupción exponer los antecedentes que tiene en su carpeta de investigación, y razonar ante el juez el por qué se estima que esos antecedentes son suficientes para acreditar que se ha cometido un hecho que a ley califica como delito y que existe la posibilidad de quienes están imputados, -en este caso el rector y el ex tesorero- participaron en el hecho", esgrimió Brito Cantú.

"El juez debe desarrollar toda la audiencia, no podía, y menos por un detalle de copias, no dictar un auto de vinculación a proceso. Qué es lo que debía haber sucedido, en todo caso, si estimaba que la falta de entrega de copias era tan trascendente para la defensa, debimos terminar la exposición, y dar el auto o no de vinculación (...) ese detalle (las copias) no tendría porque haber impactado en la decisión que tomó el juez que para nosotros es del todo errónea", insistió.

El Fiscal agregó que por esta irregularidad el juez puede hacerse acreedor a una pena de hasta ocho años de prisión.

"La FGA se encargara de acreditar delito, y de fincar responsabilidad al juez, quien ya fue acusado también ante el Consejo de la Judicatura local", agregó.

MMR