Denuncian a regidor por agresión a mujer en Españita, Tlaxcala

Adolfo Tenahua Ramos

Un grupo de activistas denunciaron públicamente al Primer Regidor del Ayuntamiento de Españita, Oscar Ávila Portillo, por haber planeado la golpiza que sufrieron Carolina Ramírez Martínez y su madre a manos de un grupo de mujeres.

Ramírez Martínez fue secretaria particular del representante popular pero decidió renunciar y denunciarlo por acoso sexual en marzo pasado, explicaron integrantes del colectivo “Todos para Todos”.

Las activistas informaron que fue el sábado por la mañana que la denunciante y su madre fueron confrontadas en su propio domicilio por varias mujeres, identificadas como la mamá, esposa, sobrinas y tías del Regidor priista, quienes arremetieron a golpes contra ellas hasta dejar en estado inconsciente a la adulta mayor.

Por otro lado, el presidente municipal, Jesús González Guarneros, sostuvo que no encubrirá al integrante de su cabildo y si se le comprueba que es responsable por los hechos sucedidos, además de que deberá de pagar la sanción que emita la estancia correspondiente.

Refirió que como edil reprueba la violencia en contra de las mujeres e indicó que no es responsable de los actos de los integrantes de su cabildo, además, si en caso de que el Poder Legislativo decide destituirlo del cargo por encontrarlo culpable, como presidente municipal no tiene objeción.

“Son integrantes del ayuntamiento pero yo no tengo que ver con sus actos, pero que quede claro que yo no estoy diciendo que es culpable, ya serán las instancias correspondientes quienes se encargarán de investigar y sancionar como es debido, yo solo me presente para decir que no vamos a encubrir ni un hecho reprobable como este”, advirtió.

AMV



