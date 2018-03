Denuncian a 17 curas por abusos sexuales en Coahuila

México

Ignacio Martínez Pacheco, quien fue seminarista, denunció haber sufrido abuso sexual por parte del sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como El Padre Meño, en Piedras Negras, Coahuila, por lo que se reunió ayer con representantes de la Nunciatura Apostólica para entregar una lista de 17 curas de esa entidad que “pertenecen a una red de pederastas” para que sean investigados por las autoridades vaticanas.

En entrevista con MILENIO, después, del encuentro en la nunciatura, señaló que llegó como “sobreviviente y no como víctima para que se investigue a esos sacerdotes. No me toca a mí llevar las carpetas de investigación de las autoridades civiles, pero sí se les exijo que lo que ellos averigüen canónicamente se nos informe”.

La reunión, dijo, fue cordial con los representantes del nuncio apostólico Franco Coppola, quien se encuentra en Roma, y “nos asesoraron para que la próxima semana presentemos una denuncia formal con todos los datos que requieren para integrarla y enviarla al Vaticano”

El Padre Meño fue denunciado el 24 de marzo de 2017 por Javier Calzada Tamez, quien refirió que era menor de edad cuando el sacerdote abusó sexualmente de él en repetidas ocasiones. Después denunció Ignacio Martínez y afirmó que el sacerdote, quien era rector del seminario de Piedras Negras, abuso de él cuando tenía 15 años de edad.

El pasado enero, el juez penal del Distrito de Río Grande, en Piedras Negras —donde se encuentra el expediente de los ex seminaristas—, rechazó la solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) de ampliar un mes el plazo para la presentación de pruebas en contra del cura.

Actualmente Riojas Martínez está recluido en el Centro Penitenciario de la ciudad fronteriza de Piedras Negras.