Defenderá Graco patrimonio de familias afectadas por el sismo

Ciudad de México

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se comprometió a defender el patrimonio de las familias afectadas por el terremoto de 7.1 grados, pues no se puede aceptar la pérdida por lo que se buscará construir una salida a la emergencia.

El mandatario recorrió el conjunto habitacional Altavista y pudo constatar los daños que presenta el edificio "G" y pidió a las familias que reúnan los documentos de acreditación de la propiedad para que de inmediato se realicen las gestiones ante el instituto de vivienda correspondiente.

Al igual que sucede en la Unidad Habitacional El Pochotal, en Jiutepec, las familias tienen dudas con respecto a la situación jurídica de las propiedades que ya fueron pagadas y que por el sismo resultaron con afectaciones.

Por ello el gobernador les dijo que se realizará el censo, traerán especialistas para que den el fallo del daño y una vez que se tenga el resultado del peritaje, "donde se diga que ya no podemos vivir ahí, que ya no es habitable, no se pueden aplicarnos normas ordinarias ante fenómenos extraordinarios".

Finalmente dijo que "en Morelos vamos a preparar una cartera de siniestros, queremos una atención especial, porque no es solamente tratar con fórmulas ordinarias lo que es un hecho que no está en nuestras manos y no podemos permitir que se acabe el patrimonio".

MMR