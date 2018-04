Se cumplen 23 días de la desaparición de los jóvenes de Quilehtla

Tlaxcala

Este fin de semana se cumplen 23 días de desconocer el paradero de los seis jóvenes de Santa Cruz Quilehtla, sin embargo, las autoridades ya andan tras la investigación de posible trata de personas.

A pesar de dicha teoría, las autoridades de Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz, buscan a las supuestas víctimas mediante operativos implementados por las autoridades de los tres estados.

Los aún desaparecidos son: Erick Lira Flores de 24 años, Eduardo Montiel de 25 y Eduardo Sánchez de 30, se dirigían a la feria de la Mojarra el pasado 27 de marzo, sin embargo, el 3 de abril fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad municipal, supuestamente por llevarse a una joven con engaños, durante su declaración la joven dijo que era mayor de edad y había ido por su voluntad, por lo que fueron puestos en libertad el 4 de abril a falta de pruebas.

Ante el hecho, Nazario Sánchez hermano de Eduardo, comentó que el último contacto que tuvo con su familia fue el 4 de abril a las 14:45 horas por teléfono, donde le comentó que “habían sido detenidos, los motivos, no me dio pero que su detención había estado un poco rara y que se regresarían ese día a su casa”, sin embargo, después de eso ya no supieron nada, destacó el hermano de Eduardo Sánchez.

Explicó que los tres jóvenes iban a bordo de una camioneta Ram 2004 color blanca con placas de circulación XB63742 de Tlaxcala, rumbo a Veracruz para estar de regreso en Quilehtla por la noche, sin embargo, nunca llegaron.

Jaqueline Morales, madre de tres de los jóvenes desaparecidos, también declaró que fue el 4 de abril, cuando tuvo el último contacto con su hijo. El 6 de abril, su otro hijo Jonathan Montiel Morales, decidió ir a buscarlo a Tuxtepec o a Tierra Blanca y ya no regresó tampoco.

Jonthan Monteil Martínez iba en compañía de Ubaldo Salcedo de 14 años y José Armando Martínez, de 18, a bordo de un vehículo Volkswagen tipo Beatle con placas de circulación WSM2696 del estado de Tabasco.

Sin embargo, para el día martes 24 de abril fueron localizados los dos vehículos, la camioneta tipo Ram y el Volkswagen tipo Beatle calcinados en un predio ubicado en el paraje Las Pilas, de la carretera federal 145 en jurisdicción de San Miguel Soyaltepec en la Cuenca de Papaloapan en la zona limítrofe con Veracruz, pero no había rastro de ninguno de los seis jóvenes incluido el menor de edad.

Cabe destacar que, la Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que los dictámenes forenses aplicados a los vehículos calcinados se localizaron los teléfonos móviles y al triangular las últimas llamadas detectaron que fueron hechas desde Tierra Blanca, Veracruz.