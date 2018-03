Cuestionan manejo del presupuesto 2017 de Corral Jurado

Chihuahua

Tras ser cuestionado por el manejo "poco transparente" del presupuesto 2017, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, sostuvo en el Congreso de Chihuahua, que ese año se tuvo un ahorro de mil 7 millones de pesos "sin incurrir en subejercicio presupuestal", como lo señaló la diputada Isela Torres Hernández.

Ante el embate de Torres Hernández, líder de la fracción parlamentaria del PRI, el funcionario aseguró que durante el primer año de la actual administración, el Gobierno del estado aumentó sus ingresos propios y tuvo ahorros por más de mil 700 millones de pesos.

"La administración estatal cerró el 2017 sin incurrir en subejercicio presupuestal, ya que la relación entre el ingreso real y el gasto ejercido durante ese período quedó prácticamente equilibrada con alrededor de 57 mil millones de pesos por cada concepto.

"Durante dicho ejercicio, se obtuvo un ingreso de 57 mil 674 millones de pesos, contra un egreso de 57 mil 913, lo cual dio una diferencia de 239 millones de pesos correspondiente a previsiones hechas desde 2016 para cubrir gastos de inicios del 2017", dijo.

Fuentes Vélez, al comparecer en el Congreso del Estado a propósito del primer Informe de Gobierno de Javier Corral Jurado, explicó que los cuatro mil 975 millones de pesos que se han presentado como subejercicio presupuestal, resultan de hacer la comparación entre el egreso que se presupuestó y el que realmente se devengó.

Explicó que se logró un ahorro por mil 738 millones de pesos, gracias a eliminación de gastos en telefonía celular, viáticos y combustibles, pero principalmente en asesorías, concepto en el que se dejaron de gastar mil 35 millones de pesos, en comparación al 2016.

Sin embargo, no dio detalles sobre el destino de los 900 millones de pesos que obtuvo el mandatario como resultado de la caravana Por la Dignidad que realizó por varios estados del país hasta llegar a la Ciudad de México.

Por su parte, la priista hizo varias preguntas a Fuentes Vélez, quien omitió sus respuestas en esta comparecencia. Y tras una serie de números relativos a los Presupuestos de Egresos e Ingresos 2017, la legisladora replanteó sus dudas.

"¿Cuáles son los programas que se dejaron de realizar en el 2017 por los cuatro mil 965 millones 389 mil 958 pesos que no se devengaron?

"¿Por qué se le está engañando a la ciudadanía al no transparentar el Presupuesto Autorizado, toda vez que en el mismo no se autorizó el "Programa de Inversión y Obra Pública" y el mismo fue afectado con dos mil 639 millones 292 mil 407 pesos y en la Cuenta Pública no se sabe que dependencias lo ejercieron?"

En cuanto al informe que presentó el gobernador Javier Corral Jurado al Congreso del Estado, detalla la situación de la deuda pública derivada de 10 créditos con seis instituciones de crédito, en la que señala el monto original, la fecha de firma y el saldo al 31 de mayo de 2017.

"¿Por qué informar el monto de la Deuda Pública con saldo al 31 de mayo de 2017, si el informe de Gobierno abarca al 31 de diciembre? ¿Ocultan algo?... ¿a que destinó el Ejecutivo los más de dos mil millones de pesos adicionales que se obtuvieron del gobierno federal?, y en los temas de los subejercicios, quién miente: usted, el director de Egresos, ó el gobernador del Estado", concluyó.

