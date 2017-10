'Cuau' arma 'cascarita' para damnificados por sismo

Cuernavaca

El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, informó que las leyendas del América jugarán un partido de futbol contra una selección del balompié local para recaudar fondos para apoyar a los daminifcados del sismo del 19 de septiembre.

Blanco dijo que el encuentro se realizará el 18 de noviembre en el municipio de Xochitepec, pese a que su administración intentó que el gobierno estatal les permitiera jugar en el Estadio Centenario, ubicado en Cuernavaca.

TE RECOMENDAMOS: Darán apoyos a personas que no fueron censadas en Morelos

De acuerdo con la directora del DIF, Marilú Sahuaya, se desconoce aún cuánto dinero pueda reunirse, pero calculan que haya una asistencia importante; la entrada al partido será de 100 pesos.

Antonio Carlos Santos, ex jugador del América, dijo que algunos de los ex futbolistas que participarán en el encuentro son: Isaac Terrazas, Fabián Estay, Cecilio de los Santos, Cuauhtémoc Blanco; mientras que por Morelos jugarán el ex goleador del Zacatepec, Jaime Ríos y Roberto Bahía, ex jugador de Toros Neza.

AA