'Cuau' pedirá protección para asesino de empresario

El abogado de Cuauhtémoc Blanco, Pablo Ojeda, aseguró que solicitaron a la Procuraduría General de la República que investigue el asesinato del empresario Juan Manuel García Bejarano y afirmó que solicitarán que se proteja al presunto homicida Juan 'N'.

Explicó que pedirán esta protección pues temen por su vida y aseguró que las acusaciones de que el alcalde de Cuernavaca de haberle pagado 200 mil pesos por matar al joven empresario son "totalmente falsas y ridículas" y deben ser aclaradas.

"Es una situación muy difícil y la vamos a enfrentar como hemos enfrentado todo, con la certeza de actuar correctamente, pero sí exigimos una cosa: proteger la vida de este presunto homicida, exigen que se proteja a esta persona para que no le suceda nada y se aclaren las razones para que haya dicho lo que supuestamente dijo", señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El abogado dijo que las declaraciones de Juan 'N' sobre que Cuauhtémoc Blanco y otro hombre le dieron 200 mil pesos para asesinar a García Bejarano y le prometieron un millón de pesos extra, las hizo durante una audiencia privada luego de pedir que se hiciera válido su derecho a declarar durante el juicio.

Las declaraciones, señaló Ojeda, no debían ser públicas pero fueron filtradas a la prensa y acusó que este caso en contra del presidente municipal es una estrategia del gobierno estatal para "pasar su aplanadora política" por encima de Blanco.

"No tenemos temor porque no hay una circunstancia de tiempo, modo, lugar, porque no sucedió (el encuentro entre Blanco y el presunto asesino), esto es algo que indigna que se llegue al extremo de involucrarlo en un homicidio", dijo el abogado y agregó que la situación "rebasa cualquier límite de decencia".

PGR atrae el caso de homicidio

La Procuraduría General de la República se sumará a la investigación del homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano, informó el gobierno del estado de Morelos.

En un comunicado, las autoridades detallaron que la PGR participará en la indagatoria del asesinato luego de que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, y el gobernador del estado, Graco Ramírez, llegaron a un acuerdo para que la Fiscalía General del estado y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trabajen de forma conjunta.

El secretario de Gobierno de la entidad, Matías Quiroz, ha dicho que el empresario, quien era concesionario de la Feria de Cuernavaca 2017, fue asesinado como parte de una disputa entre grupos de la delincuencia organizada.







