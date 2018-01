'Cuau' dice ser "un peligro" para Graco Ramírez

Ciudad de México

Luego de que Andrés Manuel López Obrador asegurara que Cuauhtémoc Blanco será el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Morelos, el alcalde de Cuernavaca dijo no confiarse porque mucha gente en la entidad "no quiere que llegue".

"No nos tenemos que confiar, ya sabes cómo se las gastan en Morelos. Siempre lo he dicho, el lunes hay que ver con qué sale el gobernador (Graco Ramírez) y su hijastro (Rodrigo Gayosso Cepeda); mucha gente en Morelos no quiere que llegue, soy un peligro para el sistema, para ellos", dijo el ex futbolista en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

"Dios quiera y quedemos para ser precandidato"



El alcalde de Cuernavaca aseguró estar preparado para ser gobernador de Morelos, y se dijo confiado de que ganará la encuesta que se realizó en días pasados entre la militancia de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo en la entidad para designar al precandidato.

"Entendemos que la encuesta saldrá la otra semana, entre jueves o miércoles. Estamos confiados en que salga a favor (...) Dios quiera y quedemos para ser precandidato", dijo el alcalde.

Los aspirantes a la precandidatura de los partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia son Rabindranath Salazar y Cuauhtémoc Blanco.

