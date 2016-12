No voy a parar hasta ver un cambio real en Cuernavaca: Cuauhtémoc Blanco

Cuernavaca

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, dijo que, en este año, atendió más de 100 denuncias por actos de corrupción y sancionó a más de 80 servidores públicos.

Ante 350 invitados, el ex futbolista dio su Primer Informe de Gobierno y con lágrimas en los ojos pidió que le permitan trabajar por el bien de los ciudadanos de la capital morelense.

Durante un discurso de 20 minutos, Blanco no contuvo las lágrimas al recordar sus orígenes.

"A esas 40 mil personas que votaron por mí, no los voy a traicionar. Yo vengo de abajo y sé que la autoridad no te hace caso. Por eso, me voy a defender hasta las últimas consecuencias. Gracias al futbol pude salir adelante y tener una vida sin necesidades, pero no se me olvida de donde vengo", indicó mientras se limpiaba los ojos con un pañuelo.

Blanco Bravo agradeció al diputado de Tabasco, Candelario Pérez, por su apoyo, debido a que fue el único legislador que aprobó recursos federales en favor de Cuernavaca.

Reconoció el respaldo de los presidentes municipales, quienes se unieron en favor de la defensa de la autonomía municipal de Morelos, y dijo que el apoyo de todos los ciudadanos ha sido muy importate para él.

Mencionó que no se va a detener hasta ver un cambio real en la capital de Morelos.

"No voy a parar hasta ver un cambio real y profundo en Cuernavaca, le voy a devolver esa confianza a la gente. De verdad tenemos una gran oportunidad, sé que, si empezamos a hacer política honrada, la gente va a volver a confiar en nosotros", señaló Blanco Bravo.

En dicho Informe asistieron varios legisladores de distintos partidos políticos y funcionarios del gobierno federal, así como amigos futbolistas del presidente municipal.

AER