Refuerzan seguridad en terminales marítimas de QR

Quintana Roo

La directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña, informó que las medidas de seguridad en las terminales marítimas de la Administración son permanentes, mismas que se reforzaron con un nuevo sistema de circuito cerrado.

Indicó que estas acciones son parte del programa de modernización que emprendió el gobierno de Carlos Joaquín González en los muelles que administra la Apiqroo.

Ricalde Magaña dijo que la terminal de San Miguel, en Cozumel, con un movimiento diario de hasta 23 mil pasajeros en temporada alta, se instalaron alrededor de 38 cámaras de alta resolución que permiten registrar rostros y objetos olvidados por los usuarios, entre otras cosas.

Así mismo, en la terminal de transbordadores de Cozumel se incorporó un sistema de siete cámaras que captan la llegada o salida de vehículos, a través del ferry.

"En Isla Mujeres, actualizamos el sistema de circuito cerrado y reforzamos las medidas de seguridad al incrementarse a 42 el número de cámaras. El equipo inteligente que hay en esta terminal también nos permite grabar rostros y detectar los objetos olvidados dentro de las instalaciones portuarias", añadió.

La directora general de Apiqroo mencionó que en el caso de la terminal de Punta Sam se instalaron ocho cámaras, mientras que el circuito cerrado de Puerto Juárez lo componen 24 cámaras.

"La Administración constantemente realiza revisiones a las medidas de seguridad en las terminales que tiene a su cargo, además de mejorar el equipamiento con nueva tecnología", agregó.

Informó que la llegada de cruceros a costas del estado opera de manera normal, sin registrarse cancelaciones.

Señaló que de los 43 cruceros programados para la semana que comprende del 26 de febrero al cuatro de marzo de este año, solo faltan cinco hoteles flotantes -Independence of the Seas, Seven Seas Explorer, Vision of the Seas, Carnival Fantasy y Carnival Valor-, por llegar a las terminales marítimas de la Isla de las Golondrinas.

Indicó que, del cinco al 11 de marzo, se espera el atraque de 44 cruceros a costas de Quintana Roo, de los cuales 32 llegarán a la isla, y el resto a la terminal marítima Puerta Maya de Mahahual.



