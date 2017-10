Corral presenta balance de labores en su primer año de gobierno

Chihuahua

Tras resaltar que el presente no es el informe oficial de su gobierno, sino un balance de las acciones desarrolladas durante el primer año de su administración, Javier Corral Jurado, sostuvo que en este lapso, cargado de esperanza, retos y lleno de adversidades, también se han dado grandes logros.

Mientras diversos sectores productivos y partidos políticos acusan la falta de obra pública y acciones para detonar la economía en la entidad, el mandatario dijo la tarde-noche de este miércoles, que hoy siente la responsabilidad de hacer un balance frente a la ciudadanía.

"No es aún el informe oficial, señalado por la Constitución y la ley, que bajo las más recientes reformas legales, deberá ser rendido el próximo mes de marzo de 2018", sin embargo, aclaró que este es un balance de lo logros y retos alcanzados en su gobierno.

"Y empiezo exactamente por el principio: No se debe olvidar que recibimos la Tesorería del Estado con un saldo disponible de 22 millones de pesos, la mayor deuda del país en relación al Producto Interno Bruto estatal y el peor historial de crédito que se recuerde.

"En octubre del año pasado, para mantener en circulación las patrullas de la policía estatal, había que pagar por adelantado a las estaciones de gasolina y a los talleres de mantenimiento.

Los hospitales privados estaban a punto de negar el servicio a maestros, trabajadores del Gobierno del estado y sus familias, ante la falta de pago, mientras que en los hospitales estatales faltaban hasta los insumos más básicos", indicó.

En ese sentido, reconoció "la honrosa y responsable actuación del Poder Legislativo", en concreto de los diputados del PAN, PRD, PT, Nueva Alianza, PVEM, MC y de Encuentro Social, porque aprobaron el multimillonario crédito para reestructurar la deuda del Estado.

En el rubro de seguridad y justicia, donde en esta entidad se ha incrementado la inseguridad, Corral Jurado afirmó que el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche y Óscar Aparicio Avendaño, comisionado estatal de Seguridad, "han hecho una honrosa labor, aunque a veces los medios no lo quieran reconocer", reprochó.

Además, en el rubro de combate a la corrupción, no se olvidó del ex gobernador César Duarte Jáquez. "Se ha detenido a 12 ex funcionarios pertenecientes a la red de corrupción de César Duarte, y se han dictado 10 órdenes de aprehensión por la planeación, organización, e instrucción del desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos", detalló.

Por último, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Isela Torres Hernández, sostuvo que la falta de obra pública y el incremento de la inseguridad en todo el estado, son un ejemplo de la parálisis que está viviendo Chihuahua.

"En la pérdida de seguridad pública perdemos competitividad, se van las empresas y vamos a tener desempleo. Haciendo una recapitulación de los compromisos que adquirió en campaña primero la educación iba a ser gratuita, pero luego dijo que era una promesa de corazón y no de la razón.

"Siguen echándole la culpa de todo a la administración pasada cuando en un año ya deberían haber aprendido a gobernar. Lamentó que la administración funcione conforme a venganzas como es el caso de "Operación Justicia para Chihuahua" que aparece cada vez que se derrama sangre en el estado, situación que preocupa y de la que ya se ven reclamos por la falta incluso, de coordinación entre los municipios", concluyó.

MMR