Corral Jurado veta al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado

Chihuahua

Luego de que perdiera el candidato oficial del gobierno del estado, el gobernador Javier Corral Jurado, vetó al titular de la Auditoría Superior del Estado, Ignacio Rodríguez Bejarano, quien ganó por mayoría de votos el pasado jueves en el Congreso del Estado.

Durante el proceso, el pleno legislativo eligió por 23 votos al nuevo titular de la ASE, mientras que el 'gallo' de la administración corralista, Armando Valenzuela, obtuvo cinco votos; Manuel Siqueiros, uno, y se registró una abstención en ese ejercicio.

César Jáuregui Robles, secretario General de Gobierno, dijo que el Poder Ejecutivo del Estado, vetó la elección del panista, Ignacio Rodríguez Bejarano, por considerar que no reúne los requisitos establecidos en la legislación que regula a ese órgano fiscalizador.

"El Ejecutivo decidió no avalar el nombramiento del auditor del Congreso del Estado, debido a que éste no cubría al menos tres de los requisitos que marca la Ley de la Auditoría Superior del Estado: no tener participación en órganos de dirección de partido político; no haber sido candidato a algún cargo de elección popular y tener experiencia en funciones de auditoría dentro de ese órgano.

"Su participación como candidato fue un hecho público y notorio, ya que aparece en los registros y en el portal del Instituto Estatal Electoral, pero además, este mismo órgano ha emitido que sí registró una candidatura a un cargo de elección en el 2016", añadió.

Al señalar que por estas razones no se publicará el decreto en el Periódico Oficial del Estado, dijo Rodríguez Bejarano ocupa diversos cargos dentro del PAN, pues hasta el año pasado, formó parte del Consejo Permanente y actualmente es integrante de la Comisión de Vigilancia, así como del Consejo Estatal de la misma institución política.

Por ello, a través del Departamento de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, se envió un documento a la Presidencia del Congreso del Estado, donde se señalan las razones que a juicio del Ejecutivo son fundamentales para no llevar a cabo la promulgación.

En tanto, Rodríguez Bejarano, aseguró que es respetuoso de las decisiones que tome el Poder Ejecutivo Estatal, en torno a su elección como titular de la ASE, cuyo nombramiento es legal y conforme a derecho, según lo declaró la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó.

Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Miguel de LaTorre Sáenz, en abierta confrontación con el Gobierno del Estado, dijo: la decisión ya está tomada, ya hay un nombramiento por parte del Congreso y ya se le tomó protesta y si hay alguna controversia, se actuará conforme a los lineamientos.

"Nosotros hicimos un proceso limpio, hicimos un proceso transparente, hicimos un proceso como marca la ley, nosotros cumplimos. Nosotros no somos quién cuando ya hay un acto consumado, no somos quién para juzgar la inegibilidad del hoy Auditor Superior del Estado", indicó.

MMR