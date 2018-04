Corral vincula ataque a escoltas en conflictos con federación

Chihuahua

Luego de que sus escoltas fueran atacados por integrantes de un comando, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, no descartó el aspecto político en esta agresión, la cual se dio "en momentos en que tenemos problemas con la federación", afirmó.

En este contexto, se reforzó de manera significativa la seguridad en el Palacio de Gobierno, luego de que la mañana de este lunes, fueran ejecutados dos agentes ministeriales en esta capital. Este es el cuarto ataque a las autoridades estatales en ocho días.

A casi 48 horas de que tres de sus escoltas resultaran heridos al ser acribillados por varios sujetos cuando se encontraban en el estacionamiento de una tienda Oxxo en esta capital, el mandatario sostuvo que previo al ataque no había recibido amenazas de manera directa.

"En este evento no hubo ninguna advertencia ni mensajes previos, y por lo que yo he estado platicando con los encargados de la investigación, me dicen que en estos casos siempre hay una especie de advertencia, un aviso, una petición, y en esta caso no hubo nada de eso.

"Y siempre que tenemos problemas con la federación, en el tema de la Operación Justicia para Chihuahua, siempre que hay un momento de tensión, se nos suscita un hecho violento, incluso cuando hacemos detenciones importantes, en materia anticorrupción, nos han sobrevenido eventos violentos masivos", destacó el panista.

Explicó que dichas acciones delictivas, "salen de un patrón de comportamiento (de la delincuencia organizada), ya que así lo ha considerado el fiscal General del Estado, César Peniche Espejel. Hay quienes nos dicen que puede ser el objetivo de 'calentar la plaza'.

Tras advertir que se realizará una investigación "para despejar con toda claridad la responsabilidad en este tipo de agresiones", entre las cuales destaca también el ataque a los escoltas de Peniche Espejel, donde murió uno de sus elementos, el mandatario respondió al Poder Judicial de la Federación, el cual rechazó las acusaciones vertidas en su contra por Corral Jurado.

La tarde de este domingo, el Consejo de la Judicatura Federal aseguró que quienes integran el Poder Judicial de la Federación tienen claro que los casos no se ganan con discursos, sino con argumentos jurídicos, por lo que caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, deberá ser trasladado al fuero federal, sin embargo, el mandatario advirtió...

"Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín, y Gerardo Villegas, imputados en el desvío de 250 millones de pesos, no serán trasladados físicamente a la Ciudad de México, ya que enfrentan otros procesos de carácter local en el estado de Chihuahua.

"Están tendiendo un manto de protección para Alejandro Gutiérrez y para el ex gobernador César Duarte Jáquez, ya que no sólo fue llevarse la competencia a la Ciudad de México, sino cómo están haciendo las cosas", apuntó Corral Jurado.

