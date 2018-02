Corral se compromete a combatir la delincuencia en Chihuahua

Chihuahua

Luego de que se incrementaran los índices de violencia en el estado, el gobernador Javier Corral Jurado, se comprometió a devolver la paz y la tranquilidad a la población: es un compromiso indeclinable, no les quede duda, dijo.

"No desconocemos el reto que hoy se nos presenta en la materia, pero también me gustaría señalar que ha habido una tarea orquestada por maximizar una problemática que no corresponde únicamente a Chihuahua, sino al país entero, cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran que nunca nuestro país había vivido una ola de violencia como el año pasado", consideró.

En su mensaje que ofreció la noche de este martes en el Centro Cultural Paso del Norte, donde destacó los avances realizados en el primer año de gobierno, el mandatario dijo que realizó una reestructura al aparato de seguridad para que los esfuerzos en la materia sean más organizados, más asertivos y se atienda cada flanco de manera integral.

"A escasos meses de su creación, la Comisión Estatal de Seguridad, logró importantes resultados, como la detención de líderes criminales, además de la captura de la mayoría de los objetivos planteados en la mesa de inteligencia para los 50 municipios más violentos.

"El Ministerio Público de Chihuahua logró que se dictaran mil 967 sentencias, de las cuales el 98 por ciento fueron condenatorias, lo que contribuye a que nuestra entidad se encuentre por encima de la media nacional", puntualizó el jefe del Ejecutivo estatal.

Entre otros puntos, reconoció con respecto al delito de homicidio doloso, 74 por ciento está relacionado con la delincuencia organizada, la posesión de armas y el trasiego de drogas, los cuales, añadió, son delitos del orden federal.

"Como he mencionado anteriormente, nunca hemos desconocido nuestra corresponsabilidad ni dejado de asumir la tarea en este combate, sin embargo, es importante aclarar que es el estado quien colabora con la federación, y no viceversa", acusó.

Más adelante, el mandatario destacó el caso del operador de Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrez, quien se encuentra detenido en el Cereso Estatal No 1 por el desvío de 250 millones de pesos de las arcas estatales a las campañas electorales del PRI.

"En un caso único en el país, se logró identificar y evidenciar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la retención ilegal de ingresos de los servidores públicos para ser entregados al partido político que se encontraba en el poder durante la administración pasada", apuntó.

Asimismo, el mandatario tocó el tema del conflicto que sostuvo con la federación, para lo cual, impulsó la caravana Por la Dignidad Unidos con Valor, para reclamar los 900 millones de pesos y el aceleramiento del proceso de extradición de su antecesor.

"El caso del ex gobernador (César Duarte Jáquez) se ha constituido en la llave maestra que revela todo un sistema de impunidad y corrupción en el país. Sólo así se explica que el gobierno de la República haya reaccionado de manera tan absurda a nuestras denuncias y hayan llegado al extremo de negarle los recursos previamente acordados.

"Hoy, como les dije en un inicio de este informe, hemos vuelto con la frente en alto, sabiendo que la batalla que emprendimos no era en vano y sobre todo, que teníamos la razón", concluyó Corral Jurado, al resaltar el resultado de la travesía por el país para que se atendieran sus reclamos: pues se lograron las dos demandas que nos pusieron en marcha por la geografía de México", dijo.

