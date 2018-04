Peña podría ser llevado a tribunales internacionales, dice Corral

Chihuahua

El gobernador de Chihuahua Javier Corral afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto podría ser llevado ante los tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política.

Luego de anunciar que pondrá en marcha una campaña dentro y fuera del país para exigir la extradición del ex mandatario estatal Cesar Duarte Jáquez, Corral lanzó una advertencia al Ejecutivo.

"A Peña Nieto, a quien le quedan ocho meses en el gobierno, a Peña Nieto que ya se va, le urge cerrar varios de estos asuntos, pero se le olvida que Chihuahua puede ser, frente a otros ofrecimientos de impunidad o de amnistía, el estado que lo lleve a tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política", dijo durante la asamblea informativa que encabezó en la Plaza del Ángel protegido con un fuerte dispositivo de seguridad en el que se instalaron seis filtros para la detección de armas de fuego y otros instrumentos peligrosos.

Además, anunció que a mediados del mes próximo se convocará al Encuentro Nacional Anticorrupción, para organizar el movimiento nacional que ofreció organizar durante una manifestación en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, el 4 de febrero pasado.

En este encuentro, explicó, se discutirá no sólo el Caso de Chihuahua, sino también la casa blanca de Peña Nieto; la casa de Malinalco de Luis Videgaray; el Caso Odebrecht, OHL del Estado de México, la gran estafa, el socavón del Paso Exprés, entre otros temas.

"Nunca nos verá la federación de rodillas. En Chihuahua la justicia llegará siempre que la memoria no se rinda. Nosotros nunca ofreceremos impunidad, perdón o amnistía a los corruptos, a los mafiosos o a los narcotraficantes", expresó.

Durante su discurso sostuvo que su gobierno no se dejará atropellar por el gobierno federal y que no permitirá que lo amedrenten.

"Por eso, el gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz de cumplir el más importante acuerdo que firmamos el 3 de febrero pasado y que nuestra Caravana por la Dignidad Unidos con Valor colocó como la demanda más importante de su travesía por el país: el proceso de extradición de César Duarte", reprochó.

Corral explicó que no sólo se está chicaneando el proceso de extradición de su antecesor, sino que lo han "parado" en los asuntos de mayor cuantía y en las que se acreditan distintos desvíos no sólo para el enriquecimiento personal del ex gobernador y sus cómplices, sino para apoyo de campañas políticas, dentro y fuera de Chihuahua.





