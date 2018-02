Corral aclara que su discurso fue descontextualizado en el consejo del PAN

Chihuahua

Tras cuestionar severamente el proceso en el que se eligió a los candidatos plurinominales al Senado de la República, el gobernador Javier Corral Jurado, criticó que su discurso en el Consejo Nacional del PAN, "fruto de la filtración" fuera descontextualizado.

Al considerar que en tiempos electorales, en el que se ponen en juego todo tipo de estrategias, incluso "las más deleznables", tanto para descalificar adversarios como para conseguir adeptos, el panista dijo que los medios no quedarán al margen de esta circunstancia, ya sea por sus preferencias políticas o por los convenios de publicidad.

"Ayer (sábado), fruto de la filtración en redes, en distintos fragmentos de mi discurso en el Consejo Nacional del PAN, se hizo una interpretación rápida y descontextualizada sobre una supuesta ruptura mía con el PAN, con Anaya y con el Frente: Rompe Corral con la campaña de Anaya, fue lo menos que se tituló", dijo precisamente en su red social.

Luego de aclarar que su intervención fue con una dura y directa crítica a la dirigencia, dijo que en su discurso expresó su total deslinde "para no ser parte de un proceso de simulación, que, sostengo, debe reponerse porque burló normas estatutarias y principios del partido".

Corral sostuvo que su mensaje fue para que "un reducido grupo", que abusando de la mayoría que tiene en los órganos directivos, no continúe con una dinámica de tomar decisiones tan importantes... "Para no arriesgar, dije: la enorme oportunidad que tenemos enfrente, ni más ni menos, de recuperar la Presidencia de la República".

En este contexto, destacó los tuits que respaldaron su postura en el Consejo Nacional del PAN que se celebró este sábado. Al dar respuesta a los mismos, el mandatario, dijo: es de llamar la atención el más ramplón oportunismo político que se suscitó ayer:

"Los que hace apenas unos días descalificaban nuestra lucha contra la Corrupción y el Gob. Federal - que mantenemos-, salieron a aplaudir mi congruencia y a desear e invocar la ruptura. Algunos de mis más persistentes calumniadores, disfrazados de columnistas, ya me veían engrosando las filas de López Obrador!!!

Lo cierto, agregó, ejercí la crítica dentro de un partido que jamás me ha expulsado por hacerlo: y no es de ahora, no debiera sorprenderle a nadie, porque nunca me he quedado callado ante atropellos o burlas a nuestros principios y estatutos. ¿Cuántos del PRI y no se diga de Morena (casi una secta) podrían decir o hacer lo mismo que yo, sin que los echen a patadas?", apuntó.

Finalmente, el ex coordinador Ejecutivo del Gabinete de Corral, Gustavo Madero Muñoz, quien junto con el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, quedara rezagado en la lista plurinominal al Senado, dijo que impugnará el proceso en el quedó prácticamente fuera.

"Las irregularidades con la forma y contenido de las listas plurinominales las combatiremos por vía de una impugnación legal. #PorMexicoAlFrente requiere congruencia y unidad. En @AccionNacional de Chihuahua haremos nuestra parte", anunció en su tweet.

