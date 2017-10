Contrata ‘Cuau’ a ex titular de Seguridad en Tijuana como asesor

Cuernavaca

El teniente coronel y ex secretario de Seguridad de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez fue contratado como asesor por el alcalde, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para compensar la "desventaja operativa" en la que se mantiene su gobierno, ante la permanecía de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), al frente de la policía local desde febrero de 2016.

El gobierno de Blanco confirmó este fin de semana la llegada de Leyzaola como asesor en seguridad, debido a que la capital del estado también se encuentra mermada en su capacidad para gestionar recursos económicos y humanos para prevenir el delito, y confían en que el tijuanense logre atemperar dicha deficiencia con sus más de 25 años de experiencia en seguridad pública, asesor y estratega en seguridad en más de 15 instituciones de diferentes órdenes de gobierno.

Según el gobierno de Cuernavaca, la llegada de Leyzaola tiene como fin efectuar un análisis, diagnóstico y plan de acción para la prevención del delito en Cuernavaca, con base en que el índice de percepción delincuencial de Morelos se ha incrementado, -según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017—que refiere que más del 86 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros y más del 75 por ciento consideran corrupta las policías municipales, bajo el Mando Único Policial a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad".

En su despacho informativo, el gobierno de Cuauhtémoc subrayó que pese a las acciones que emprende en materia de seguridad, "Cuernavaca seguirá siendo respetuoso con la implementación del Mando Único Policial, sin interferir en éste, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre su constitucionalidad", informó.

Leyzaola vs Capella

La llegada de Leyzaola a Cuernavaca ha generado expectación no sólo por sus antecedentes en la lucha criminal en el norte del país o los señalamientos de los que ha sido objeto, sino porque se lee como el justo "antídoto" a la presión política, mediática e institucional que mantiene el jefe de la CES, Alberto Capella Ibarra contra el Ayuntamiento de Cuernavaca y Cuauhtémoc Blanco.

Leyzaola y Alberto Capella, son viejos conocidos que comparten no sólo origen en el servicio público, sino también historia y logros dentro de las corporaciones: Leyzaola y Capella se hizo cargo de la Policía de Tijuana en las épocas más cruentas de lucha contra el crimen organizado.

Leyzaola sucedió a Capella (2008), luego de que Capella fuera destituido, ambos dicen que dominaron al crimen.

Capella regresó a la titularidad de la secretaría de Seguridad de Tijuana en 2011, en tanto que Leyzaola, fue reconocido por el ex presidente Felipe Calderón por haber reducido los índices criminales, por lo que Tijuana fue considerado el estandarte de la lucha contra el crimen y la coordinación entre gobierno para cambiar la realidad de la violencia.

Ambos han sido señalados de que al frente de sus corporaciones han incurrido y permitido violaciones a los derechos humanos.

Leyzaola incluso, aparece en un video golpeando a un presunto sicario, en tanto que Capella es señalado de ser el responsable del incremento histórico de quejas en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, donde la dependencia que encabeza es la directamente señalada: 400 cosas de 2013 a 2016.

Ambos han podido ocupar posiciones de privilegio en otros estados gracias a la promoción de su imagen: Leyzaola a partir de que salió de la secretaría municipal de Seguridad Pública de Tijuana, también fue subsecretario del ramo en el gobierno estatal del Baja California, y ha dirigido las Policías de Ciudad Juárez y Cancún.

Capella, no ha tenido tantos cargos, pero dese 2013 encabeza la comisión de Seguridad Pública en Morelos, uno de los estados más comprometidos en el tema criminal del país, donde impulsó el Mando Único y ha enfrentado las críticas de diversos sectores sociales.

La última vez que se Leyzaola y Capella se confrontaron, no tiene mucho, apenas en septiembre de 2016 mantuvieron un choque verbal a través de redes sociales. El primero hizo referencia a que quizás Capella no tenía éxito en Morelos y cuestionó el funcionamiento del Mando Único y sus resultados. Capella respondió que el militar no tenía ni la capacidad policiaca y menos cultural para hablar de los temas.

Ahora, Leyzaola y Capella se reencuentran en Morelos, en los mismos temas, pero de nueva cuenta enfrentados, ya que Capella mantiene un choque de todo tipo con el alcalde, Cuauhtémoc Blanco y su gobierno, desde que el gobierno estatal se auto adjudicó el mando policiaco, en tanto que Leyzaola no sólo es asesor de Blanco, sino que también están unidos por el tema partidista: Leyzaola fue candidato a la alcaldía de Tijuana por parte del Partido Encuentro Social, misma organización partidista que custodia al ex futbolista.

