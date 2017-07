Congreso de Guerrero aprueba el Sistema Anticorrupción

Chilpancingo

A siete días de que venza el plazo para que los Congresos estatales armonicen sus legislaciones locales con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; este martes, los diputados de Guerrero aprobaron un paquete de leyes y reformas a fin de dar cumplimiento a dicho mandato constitucional.

La jornada de este martes, el Congreso de Guerrero realizó dos sesiones para dar el trámite correspondiente a una serie de reformas y leyes acumuladas, que fueron enviadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores, con el fin de crear el Sistema Estatal Anticorrupción.

En la segunda sesión se aprobaron diversas reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), al Código Penal del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Se crearon las Leyes del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero y Municipios, la de Responsabilidades Administrativas, la de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, y la de Fiscalización de Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.

"Con eso queda todo el paquete estatal anticorrupción plenamente aprobado", aseveró el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón, encargado de emitir el dictamen de varias de las reformas aprobadas.

El dictamen presentado por la Comisión de Estudios Constitucionales para reformar la Constitución Política del Estado fue votado en contra por los tres diputados de la fracción de Movimiento Ciudadano, y por la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que el voto en contra de su fracción es un acto de congruencia, toda vez que no se incluyó la eliminación de la declaración de procedencia en materia de responsabilidad penal, mejor conocido como el fuero para funcionarios públicos.

"Nuestra postura responde a esas consideraciones, en sí mismo, el dictamen podríamos, de alguna manera, estar de acuerdo con el contenido, pero no podemos aprobarlo porque no incluye la eliminación del fuero que para nosotros es sumamente importante, y nosotros creemos que un Sistema Estatal Anticorrupción que no incluya la eliminación del fuero es un sistema incompleto", señaló.

Mejía Berdeja señaló que no solo es la cuestión patrimonial para tratar el tema de combate a la corrupción, sino también la impunidad para actuar delictivamente, "que es un problema grave, y que esta legislatura lo ha vivido en un caso que todos conocemos", dijo en referencia al diputado Saúl Beltrán Orosco.

Por el PRD, la diputada María del Carmen Cabrea Lagunas, dijo que el Sistema Estatal Anticorrupción resulta fundamental para cimentar una nueva visión del ejercicio del poder público, y señaló que el paquete normativo que hoy se entrega a la sociedad debe ser utilizado para erradicar las ancestrales prácticas de corrupción.

MMR