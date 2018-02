Congreso de Nayarit aprueba juicio Político contra ex gobernador

Nayarit

A pesar de la oposición de los priistas y del diputado de Morena, Manuel Salcedo, la Cámara de Diputados del estado aprobó el inicio del procedimiento de juicio político en contra del ex gobernador, Roberto Sandoval Castañeda acusado de presunto desvío de recursos y uso indebido de funciones.

En sesión pública, el bloque de diputados panistas y perredistas dieron luz verde para someter al ex gobernador del estado, así como el procedimiento en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Catalina Ruiz, Agustín Flores, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre.

Se practicarán las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho, estableciendo las características y circunstancias del caso precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.

El acuerdo legislativo que se refiere al inicio del procedimiento de juicio político en contra de Roberto Sandoval Castañeda por presuntos actos y omisiones que actualizan violaciones graves a la Constitución Política del Estado, a las leyes locales y por el manejo indebido de fondos y recursos, será analizado en la Comisión Especial de Gran Jurado, Sección Instructora.

Señalan además juicio político en contra de los ex funcionarios estatales Mario Alberto Pacheco Ventura, ex secretario de Administración y Finanzas; Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex secretario de la Contraloría del Estado; Héctor Salome Parra Zavala, ex director general del Fondo de Pensiones, es por presuntos actos y omisiones que constituyen violaciones graves a la constitución Política del Estado de Nayarit, a las leyes locales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos.

El acuerdo legislativo en el que se declara iniciar el juicio político solicitado en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, se argumenta por incurrir en sus funciones en presuntos actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.

MMR