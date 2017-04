Conflictos políticos y penales, “me dan más fuerza”: ‘Cuau’

Morelos

Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal de Cuernavaca, aseguró que ahora, más que nunca, está totalmente lejana la posibilidad de que pida licencia al cargo de alcalde de la ciudad más importante de Morelos, ya que –por el contrario- los conflictos políticos y jurídicos que enfrenta "me dan más fuerza" para mantenerse en el gobierno municipal.



Al presentarse al cabildo municipal de este martes, luego de regresar de vacaciones de semana santa, Blanco Bravo insistió en que "no hay nada" con respecto a los señalamientos que le hizo la semana pasada el responsable del asesinato del empresario Juan Manuel García Bejarano, acerca de su presunta autoría intelectual del mismo y de la supuesta orden de aprehensión que existía en su contra.

"No hay nada... es que no hay nada hijo. No hay nada", manifestó el ex futbolista ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación, que le preguntaban sobre los señalamientos de José "N", el hombre que disparó contra el concesionario de la Feria Cuernavaca 2017, quien aseguró en una audiencia judicial que Blanco le había pagado 200 mil pesos para cometer el crimen.

Aseguró que tampoco es cierto que exista una orden de aprehensión en su contra por tal asunto, y mucho menos que se haya amparado para no perder su libertad.

Reiteró que todos los asuntos penales y políticos que ha enfrentado en los últimos meses son parte de un complot para destituirlo, al tiempo en que aseguró que el gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreú tiene "un problema personal" con él, y ese sería el origen de los conflictos.

Con respecto a la solicitud de algunos regidores para que deje el cargo para que haga frente a los problemas que enfrenta, Blanco aseguró que no conoce la versión de ninguno y que espera que se lo planteen de frente.

-- ¿Ya está cansado de todo esto...?, se le cuestionó.

-- No, al contrario! Todo esto me da más fuerza, aseguró.

Antes, Blanco difundió un video a través de redes sociales donde aseguró que contrariamente a lo que piensan, "aquí estoy dando la cara", y reiteró que se mantendrá en el cargo para luchar por mejor la ciudad, y para ello mantendrá el mismo empeño que mostró en el deporte, cuando se propuso ser uno de los mejores jugadores de México.

​MMR