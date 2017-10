Con lágrimas, niña de Oaxaca pide a Osorio Chong regresar a clases

Oaxaca

En el municipio de Reforma de Pineda, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde 41 municipios fueron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, una niña le pidió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, regresar pronto a clases porque su escuela se colapsó.



La menor identificada como Jade Estefany González mostró su tristeza al momento de pedir a nombre de todos los niños la reconstrucción de su escuela, "porque fue muy feo". Inmediatamente fue abrazada por Osorio Chong y después cargada en brazos por el gobernador Alejandro Murat.



Antes, el secretario de Gobernación llamó a los ciudadanos ser los vigilantes de que los recursos destinados para la reconstrucción de las viviendas dañadas por los terremotos sean utilizados de forma honesta y transparente.



De gira de trabajo en el municipio de Reforma de Pineda en la región del Istmo de Tehuantepec, a lado del gobernador de Oaxaca, donde entregó vales para reconstruir hornos de pan y totopo, dijo que el gobierno no tiene ojos para estar checando si los recursos destinados a los afectados y a la reconstrucción de casas en toda la zona de desastre, por lo que llamó a los ciudadanos a vigilar que cada peso que se destine a la reconstrucción se ejerza.



“Queremos ver muchas casas reconstruidas y terminadas en todos los 41 municipios de la región del Istmo y queremos que ustedes ciudadanos sean los vigentes de que esta tarea se cumpla”, les dijo.



El encargado de la política interna del país afirmó que una tragedia como la que tuvo Oaxaca, nadie la mide y percibe hasta que la vez con tus propios ojos, hasta que te paras, y observas su magnitud.



“Nadie entendía lo que estaba sucediendo en Oaxaca, hasta que lo vimos con nuestros propios ojos, si terrible fue ver la caída de edificios en la Ciudad de México, más terrible fue ver la caída casas en 41 municipios y lo mas graves es que ha sigue siendo lastimadas por las constantes replicas que se siguen reportando a raíz de los terremotos, lo que sin duda causa un escenario de temor, miedo y de la incertidumbre entre las familias para saber que va pasar o que seguirá”.



Sin embargo, Osorio Chong afirmó no todo es tragedia, y aseguró también que este escenario es una oportunidad para unir a México y juntos enfrentar la tragedia que vive y padecen los pueblos del Istmo de Oaxaca, “y que no quede duda que vamos a salir delante de esta tragedia”.



En su discurso, urgió a los afectados a no quedarse parados, ni pensar lo que se tienen que hacer, llamándolos a ponerse en acción a trabajar para salir adelante “y como debemos de trabajar, haciendo una cosa a la vez y a la vez todas juntas”.



Mencionó que entre las acciones inmediatas que está realizando el gobierno es la recuperación de papeles y documentación de identidad y mencionó que se están entregando actas de nacimiento a los afectados.



Detalló que hay una meta de entregar 3 mil actas de nacimiento y se harán entrega para recobrar la identidad a quien la perdió. Respecto al resto de los apoyos, destacó que se cumplirá con el censo para iniciar la reconstrucción y se hará casa por casa.



“La ayuda no llegará a ningún grupo, mucho menos alguna organización, la ayuda llegará directa a la gente afectada sin intermediarios. Y en breve se realizaran la entrega de las tarjeas por parte de Bansefi y Sedatu para que inicie la etapa de la compra de materiales y la reconstrucción”, indicó.



Aseguró que a través de la Sedesol se destinarán recursos del programa de empleo temporal, para que la gente se auto empleé en la reconstrucción de su vivienda.



Aceptó que ha escuchado quejas y reclamos y no descartó que de ser necesario se realizará un segundo censo.



Osorio Chong afirmó que lo sí está llegando de forma inmediata es la ayuda para reconstruir los hornos, donde se elabora pan y totopo y mencionó que a través de la CDI se están liberando vales persona por persona para cumplir con esta ayuda.



En el caso de las escuelas, señaló que todas serán reparadas, pero aún se está en espera de la liberación de los recursos.



En cuanto a la reactivación económica, indicó que habrá recursos emergentes para cada empresa afectada.



Mientras que para la que gente que sigue en la casa bajo lonas se les entregarán casas de campañas en lo que se realiza la reconstrucción, que tardará unos cuatro meses.



Aseguró que de la misma forma se rehabilitará el mercado de la localidad y se atenderá el conflicto político de desplazados que hay en la zona que data de hace muchos años.



En el municipio de Reforma de Pineda hay mil 120 casas censadas de entre ellas hay 296 con afectaciones parciales, 250 casas con daño parcial no habitable y 578 con daño total, mientras que derrumbadas 87.