Comités de padres de familia de Oaxaca piden no votar por AMLO

Oaxaca

La presidenta del Consejo de Participación Social en Educación, Luisa García Ruiz, llamó a la sociedad civil y al electorado a no ejercer ningún voto a Morena ni a su candidato a la presidenica de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque está en riesgo la educación de calidad y de la niñez en México.

"Por eso, dejando muy en claro que no somos militantes de ningún partido político, hacemos este llamado público, ni un voto a López Obrador que con violencia quiere echar abajo lo que más queremos que es la educación de nuestros hijos.

"Nosotros sí queremos educación de calidad, sí queremos la Reforma Educativa, sí queremos a México y sí queremos un mejor futuro para nuestros hijos.

"Recuerda que nadie va a defender los derechos humanos de tus hijos si no eres tú", indicó.

En este contexto los comités de padres de familia de 450 de 570 municipios se pronunciaron también en contra de la anulación del decreto de transformación del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) que pretende realizar el candidato de Morena a la Presidencia de la República de ganar las elecciones de julio próximo, para regresarle el control de la educación a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Luisa García Ruiz, dijo que llegó el momento de que se escuche la voz de los padres y de las madres de familia de Oaxaca en este proceso electoral tan importante, para advertir que estamos en contra de que de nueva cuenta el estado pierda la rectoría de la educación, para devolvérsela a un sindicato, que ha lastimado el tejido social y la educación de la niñez.

"Nosotros estamos a favor de una educación de calidad para nuestros hijos.

"Queremos escuelas de tiempo completo; queremos maestros idóneos; queremos mejor infraestructura y Escuelas al Cien; queremos ciclos escolares completos, queremos más clases, menos marchas, menos paros.

"En Oaxaca, los padres y madres de familia queremos que continúe la Reforma Educativa y vamos a votar sin miedo a favor de la educación de calidad.

"No queremos vandalismos, ni maestros faltistas; no queremos acciones violentas como las que se dieron en Puerto Escondido, en donde lo único que se demuestra es que hay grupos que no respetan la ideología de los demás. En México hay libertad de expresión y de ideologías", manifestaron.

García Ruiz, afirmó que los padres de familia saben que detrás de los grupos que han lastimado la educación de la niñez de Oaxaca "está un candidato. Fue evidente por las consignas y playeras que portaban los provocadores. Ustedes ya saben quién, Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador ha dicho claramente que quiere suspender la Reforma Educativa y con esto las acciones que buscan una educación de calidad para nuestros hijos.

"Los padres y madres de familia no lo vamos a permitir y pedimos a aquellos papás y mamás que aman a sus hijos y quieren mejoras para sus niños, que se unan a miles de nosotros que estamos cansados de actos de chantaje contrarios a lo que más queremos en la vida", indicaron.

Dijo que a partir de este pronunciamiento los padres de familia de Oaxaca, advierten que defenderá el derecho de las niñas y los niños por tener una educación de calidad y nuestra lucha es más allá de la militancia o simpatías ideológicas, es por salvaguardar el futuro de Oaxaca y de México, que son nuestros hijos.

MMR